Богачук - о поединке Усика против Фьюри: Если бы рефери остановил бой, могли бы быть претензии

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 КО) считает, что рефери действовал правильно, когда засчитал нокдаун Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) в 9 раунде боя с Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Своими мыслями о поединке за звание абсолюта он поделился в эксклюзивно комментарии Чемпиону.

- Как вам бой, какие впечатления?

- Очень классный бой, получил много эмоций от него. Усик вообще молодец, поединок провел очень классно, к нему вообще нет вопросов. Все должны понимать, что наши немного занервничали, кажется, в 6-м раунде, где Усик пропустил несколько ударов. Надо понимать, что Тайсон Фьюри очень серьезный соперник и то, что с ним сделал Александр - мощно.

Мне понравилось, что он с самого начала много пробивал по корпусу, этих ударов не видно, но они очень чувствуются, они были эффективны и неприятны для Фьюри. Усик классно работал по корпусу, переводил на голову, бой очень понравился.

- Эпизод в 9-м раунде с так называемым нокдауном. Как считаете, рефери действовал согласно правил или должен был дать добить Усику и зафиксировать нокаут?

- Я считаю, что судья действовал согласно правил. Кто-то говорит, что должен был остановить бой, возможно, с другими спортсменами могли бы и остановить. Но я же говорю, я видел поединки, где Фьюри падал и все говорили, что он не встанет, а он вставал и побеждал. Тайсон не тот боксер, каким кажется.

Если бы рефери остановил бой, могли бы быть претензии. А так, поединок продолжился, Фьюри выстоял все раунды, к судье вопросов нет. Вообще, классный момент был.

- После 12 раунда волновались насчет результата?

- Нет-нет, я видел, что Усик выиграл.

Реванш между украинцем и британцем может состояться уже в октябре этого года. Президент IBF заявил, что возглавляемая им федерация готова сделать ради этого боя исключение.