Бывший чемпион мира уверен, что Усик нокаутирует Фьюри в реванше

Бывший абсолютный чемпион мира Бернард Хопкинс считает, что Александр Усик (22-0, 14 КО) благодаря боксерскому интеллекту сможет нокаутировать Тайсона Фьюри ( 34-1-1, 24 КО).

Об этом он сказал для Figth Hub .

"Я был на стороне Тайсона во многих поединках. Но сейчас мне кажется, что Фьюри просто не сможет превзойти Александра Усика на уровне боксерского IQ.

Мой прогноз – досрочная победа Усика. Бой остановят не из-за чистого нокаута, а просто, пожалев Тайсона", – заявил Гопкинс.