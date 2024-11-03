Бывший чемпион мира уверен, что Усик нокаутирует Фьюри в реванше
Бывший абсолютный чемпион мира Бернард Хопкинс считает, что Александр Усик (22-0, 14 КО) благодаря боксерскому интеллекту сможет нокаутировать Тайсона Фьюри ( 34-1-1, 24 КО).
Об этом он сказал для Figth Hub .
"Я был на стороне Тайсона во многих поединках. Но сейчас мне кажется, что Фьюри просто не сможет превзойти Александра Усика на уровне боксерского IQ.
Мой прогноз – досрочная победа Усика. Бой остановят не из-за чистого нокаута, а просто, пожалев Тайсона", – заявил Гопкинс.
Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.
В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.