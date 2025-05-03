Ветеран шокировал лидера: Трамп не сумел выйти в финал чемпионата мира

Завершился второй полуфинал World Snooker Championship 2025 между лидером мирового рейтинга Джаддом Трампом и валлийцем Марком Уильямсом, который перед турниром занимал шестое место в списке сильнейших снукеристов.

Матч завершился победой Марка Уильямса со счетом 17:14.

Англичанин сумел выиграть первую сессию 5:3. Две следующие с идентичным счетом забирал уже Марк. Сегодняшнюю сессию 50-летний Марк начал удачно, взяв две партии, чем довел счет до 15:11.

В следующем фрейме Джадд показал класс и сделал сенчури (100+ очков) – для него это уже был 106 сенчури за сезон. Трамп улучшил свой же рекорд.

После такого начался вспоминаться четвертьфинал с участием Уильямса. Против не менее легендарного Джона Хиггинса он также имел преимущество в четыре фрейма, но растерял его и лишь чудом вышел в полуфинал.

Этого не произошло – валлиец забрал фрейм. Следующие две партии были за Джаддом. Все таки "инфарктной" концовки не было. 31-й общий фрейм игрок провел очень успешно, оформив "сотню".

Марк стал старейшим участником финала в истории чемпионатов мира по снукеру, когда турнир стал принимать Шеффилд.

Бильярд – World Snooker Championship 2025

1/2 финала

Марк Уильямс (Уэльс) – Джадд Трамп (Англия) 17:14 (3:5, 5:3, 5:3, 5:3, 4:3)

Mark Williams defeats world number one Judd Trump 17-14 to reach his fifth World Snooker Championship final.



Aged 50, Williams becomes the oldest-ever Crucible finalist. The Welshman will face Zhao Xintong in the best-of-35 frames title match.



📷: George Wood/Getty Images pic.twitter.com/I9TLY6420K — Totally Snookered (@totalsnookered) May 3, 2025

В марте Уильямс праздновал свое 50-летие. За карьеру он трижды (2000, 2003 и 2018) становился чемпионом мира. Все три финала для валлийца были очень сложными, он выиграл все три раза с идентичным счетом - 18:16.

В 1999 году Марк стал финалистом, но потерпел поражение от Стивена Хендри (11:18).

35-летний Трамп продолжил свои не очень удачные выступления в театре "Крусибл". "Туз" лишь раз становился чемпионом мира (2019). В 2011 году он немного сенсационно добрался аж до финала, но больше успехов не было. До полуфинала он добирался также в 2013 и 2015 годах.

В прошлом году Джадд выбыл в четвертьфинале, уступив другому валлийцу Джеку Джонсу, который дошел до финала, где проиграл Кайрену Уилсону.

Отметим, что другим финалистом стал 28-летний китаец Чжао Синьтун. Представитель Китая достаточно уверенно разобрался с легендарным Ронни О'Салливаном.

Нынешний чемпионат мира начался 19 апреля в Шеффилде. Турнир продлится до 5 мая. Победитель получит 500 тысяч фунтов стерлингов.