Рекорда не будет: О'Салливан в полуфинале чемпионата мира проиграл "любителю"

Завершился первый полуфинал World Snooker Championship 2025 между Ронни О'Салливаном (5) и Чжао Синьтунем (а).

Победу праздновал китаец со счетом 17:7. Он– первый финалист чемпионата мира.

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Первая сессия завершилась вничью – 4:4. Во второй сессии "ракета" провалился. О'Салливан проиграл все 8 фреймов, чем подарил солидный гандикап оппоненту.

Вечерний отрезок поединка Ронни начал великолепно, взяв две партии подряд. Хотя, вероятно, сам Чжао выложился не на полную: несколько фолов, авантюрные удары.

Но даже при 12:6 слабо верилось в возвращение. Так и случилось. Синьтун до конца встречи отдал О'Салливану лишь 1 фрейм.

Бильярд – World Snooker Championship 2025

1/2 финала

Чжао Синьтун (Китай) – Ронни О'Салливан (Англия) 17:7 (4:4, 8:0, 5:3)

𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐗𝐢𝐧𝐭𝐨𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥! 👏



O'Sullivan is beaten with a session to spare at the Crucible for only the second time, the first in 1994 🤯#WorldChampionship pic.twitter.com/My55ue34IG — TNT Sports (@tntsports) May 2, 2025

𝗪𝗢𝗪 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗭𝗛𝗔𝗢 🌀



Zhao Xintong completes a comprehensive rout of Ronnie O’Sullivan with a session to spare! 👀 #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/IhuuaQFjTk — Live Snooker (@Livesnooker) May 2, 2025

Отметим, что 28-летний Чжао для прохода в основную стадию ЧМ-2025 преодолел все 4 квалификационных раунда. Дело в том, что он из-за 20-месячной дисквалификации, связанной с участием в скандале с договорными матчами в 2023 году, потерял статус профессионала.

Хотя он не был напрямую обвинен в таких встречах, его причастность к ставкам привела к отстранению от профессионального тура.

49-летний О'Салливан 7 раз становился чемпионом мира. Столько же побед в театре "Крусибл" одержал и Стивен Хендри. Ожидалось, что Ронни продолжает карьеру только ради того, чтобы выйти в единоличные лидеры по чемпионствам.

В последний раз "ракетра" добыл главный трофей еще в 2022 году. После этого два года подряд покидал первенство в 1/4 финала.

В другой дуэли 1/2 финала путевку в главный матч борются лидер мирового рейтинга Джадд Трамп и 50-летний валлиец Марк Уильямс. Счет после двух сессии равный - 8:8.

Нынешний чемпионат мира начался 19 апреля в Шеффилде. Турнир продлится до 5 мая. Победитель получит 500 тысяч фунтов стерлингов.