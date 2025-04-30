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Самый возрастной полуфиналист чемпионата мира с 1985 года: Уильямс и Хиггинс устроили триллер в 25 фреймах

Руслан Травкін — 30 апреля 2025, 19:18
Самый возрастной полуфиналист чемпионата мира с 1985 года: Уильямс и Хиггинс устроили триллер в 25 фреймах
Джон Хіггінс і Марк Вільямс
https://x.com/WeAreWST/status/1917549538878885896

Ветераны снукера валлиец Марк Уильямс и шотландец Джон Хиггинс определили победителя 1/4 финала World Snooker Championship 2025.

Победу одержал Уильямс, который при счете 12:12 выиграл решающий фрейм.

Казалось, что 50-летний Марк спокойно закроет игру, но младший на год Хиггинс отыгрался с 8:12.

Джон уверенно контролировал ход игры в решающем фрейме. Он имел преимущество 69:56 и шанс на победу, но не забил сложную синюю в лузу со стороны болкерной линии. Марк забил. Затем валлиец забил розовую и черную.

Ошибка Хиггинса:

В начале игры зрители в театре "Крусибл" приветствовали легенд стоячими овациями. Были стоячие овации и перед последним фреймом и после окончания игры.

Бильярд  World Snooker Championship 2025
1/4 финала

Марк Уильямс (Уэльс)  Джон Хиггинс (Шотландия) 13:12

Отметим, что до этого поединка Хиггинс выиграл 9 из 10 десайдеров (решающих фреймов) за время выступлений на ЧС. Для Уильямса это восьмой полуфинал за карьеру. Он трижды становился чемпионом мира. Валлиец в последний раз побеждал в 2018 году. Тогда его соперником в финале был... Джон Хиггинс.

Марк стал самым возрастным участником полуфинала с 1985 года. Тогда до полуфинала дошел еще один легендарный валлиец Рэй Риардон – ему было 52 года.

Напомним, Ронни О'Салливан считает, что еще должен улучшить свою игру, чтобы претендовать на победу на World Snooker Championship 2025.

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