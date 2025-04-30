Самый возрастной полуфиналист чемпионата мира с 1985 года: Уильямс и Хиггинс устроили триллер в 25 фреймах

Ветераны снукера валлиец Марк Уильямс и шотландец Джон Хиггинс определили победителя 1/4 финала World Snooker Championship 2025.

Победу одержал Уильямс, который при счете 12:12 выиграл решающий фрейм.

Казалось, что 50-летний Марк спокойно закроет игру, но младший на год Хиггинс отыгрался с 8:12.

Джон уверенно контролировал ход игры в решающем фрейме. Он имел преимущество 69:56 и шанс на победу, но не забил сложную синюю в лузу со стороны болкерной линии. Марк забил. Затем валлиец забил розовую и черную.

Ошибка Хиггинса:

Mark Williams has done it!



John Higgins nearly pulled off a comeback for the ages but for a fateful miss on the blue 🤦‍♂️



Crucible drama at its finest 🙌#WorldChampionship | @WeAreWST pic.twitter.com/3IrUoSAJxd — TNT Sports (@tntsports) April 30, 2025

𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠𝗦 𝗛𝗔𝗟𝗧𝗦 𝗛𝗜𝗚𝗚𝗜𝗡𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Incredible drama as John Higgins reels off four frames in a row to force a decider, only to miss match ball blue and allow Mark Williams to clear and clinch a place in the semi-finals!#WorldSnookerChampionship pic.twitter.com/sUgTtmmxgX — Live Snooker (@Livesnooker) April 30, 2025

В начале игры зрители в театре "Крусибл" приветствовали легенд стоячими овациями. Были стоячие овации и перед последним фреймом и после окончания игры.

What a moment this was



A standing ovation and nothing but respect between Mark Williams and John Higgins before they played out one of the biggest frames of their lives! #MagicMoments | @midnite | #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/zgb3tjR5Zw — WST (@WeAreWST) April 30, 2025

Бильярд – World Snooker Championship 2025

1/4 финала

Марк Уильямс (Уэльс) – Джон Хиггинс (Шотландия) 13:12

Отметим, что до этого поединка Хиггинс выиграл 9 из 10 десайдеров (решающих фреймов) за время выступлений на ЧС. Для Уильямса это восьмой полуфинал за карьеру. Он трижды становился чемпионом мира. Валлиец в последний раз побеждал в 2018 году. Тогда его соперником в финале был... Джон Хиггинс.

Evergreen. 👏



Mark Williams 2025: 50 years and 40 days.

Ray Reardon 1985: 52 years and 199 days.#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/HaJ7IBwQkG — WST (@WeAreWST) April 30, 2025

Марк стал самым возрастным участником полуфинала с 1985 года. Тогда до полуфинала дошел еще один легендарный валлиец Рэй Риардон – ему было 52 года.

Напомним, Ронни О'Салливан считает, что еще должен улучшить свою игру, чтобы претендовать на победу на World Snooker Championship 2025.