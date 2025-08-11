Бойко побеждает, Бресель снова вне игры, Трамп готовится защитить титул: что ожидать от Saudi Arabia Masters?

С 8 по 16 августа проходит турнир по снукеру Saudi Arabia Masters. Событие проходит в городе Джидда. За победу соревнуются 144 снукериста.

И хоть это всего второй турнир в истории, он уже считается очень престижным. Во-первых, топовые игроки охотно принимают в нем участие. Во-вторых, победитель получит 500 тысяч фунтов стерлингов – столько же, сколько и на чемпионате мира.

За три дня уже произошло немало интересного, но лидеры мирового рейтинга вступают в игру только с 5-го раунда, поэтому самые яркие матчи еще впереди.

"Чемпион" подготовил обзор трех первых раундов, а также расскажет подробнее о сумме призовых и выделит те факты, которые уже успели произойти.

Юлиан Бойко на ходу

Единственный представитель Украины в мейн-туре пока вызывает только восхищение своей игрой.

В первом раунде он одолел китайца Лу Вэнвэя (4:2), далее уверенно переиграл англичанина Зака Сурети (4:1), а в третьем круге был сильнее валлийца Джексона Пейджа (4:2).

Причем больше всего проблем было именно с Вэнвэем. В матче против Зака киевлянин за пять фреймов оформил пять полусотен, а против Пейджа поразил великолепной точностью при дальних ударах. Юлиан действовал взвешенно: не гнался за "очком здесь и сейчас", а грамотно строил брейки, делал умные отыгрыши и ставил снукеры.

Теперь ему предстоит встреча с 28-летним Луисом Хиткоутом. Англичанин в Джидде показывает мощную игру – три победы со счетом 4:0.

И если саудит Айман Аламри и таец Санни Акани – не самый высокий уровень проверки, то разгром перспективного китайца Лея Пейфана выглядит по-настоящему сенсационно. Лей, которому всего 22 года, в прошлом году добрался до 5-го раунда Saudi Arabia Masters, на чемпионате мира одолел самого Кайрена Уилсона, а в декабре 2024-го выиграл Scottish Open, выбив поочередно Хоссейна Вафаеи, Шона Мерфи, Стюарта Бинема, Тома Форда, Марка Аллена и У Ицзе.

В случае успеха Бойко ждет серьезный вызов – Кайрен Уилсон. Англичанин является чемпионом мира 2024 года и уже начал новый сезон с победы на Shanghai Masters.

"Всегда старался равняться на тех, кто лучший. Сейчас такими для меня являются Джадд Трамп и Кайрен Уилсон. Они демонстрируют невероятные результаты, имеют стабильность. Это игроки очень высокого уровня, поэтому и ориентируюсь сейчас именно на них", – признавался 19-летний Юлиан в недавнем интервью для "Чемпиона".

Сегодня у него может появиться шанс выйти на бой против "Воина". Держим кулаки за Юлиана.

Свою задачу-минимум украинец уже выполнил – ведь в прошлом году он вылетел в первом круге, уступив Булчу Ревешу со счетом 2:4.

Сенсации предыдущих раундов

Особенно выделяется 18-летний Стэн Муди. Англичанин сначала одолел своего земляка Лиама Хайфилда (4:3 и две "сотни"), а затем выбил опытного валлийца Райана Дэя (4:2). Теперь его ждет дуэль с китайцем Юанем Сицзюнем.

Без хеппи-энда, но с очень высоко поднятой головой, турнир покидает поляк Михал Шубарчик. Он прошел англичанина Райана Дэвиса (4:2) и венгра Булчу Ревеша (4:3), но без особых шансов уступил чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинему (1:4). И тут закономерный вопрос: что же такого особенного? Ответ прост – парню всего 14 лет! Он самый молодой из всех участников мейн-тура. Очень достойная игра от паренька из 8 или 9 класса школы.

А главной сенсацией со знаком "плюс" можно назвать 18-летнего китайца Лан Юхао, который проводит свой первый сезон в профессионалах. От его кия уже пострадали поляк Матеуш Барановски (4:1), индус Ишпрет Сингх (4:1), а в третьем раунде он разгромил земляка Лю Хаотяня (4:0) – 27-летний Лю последние четыре сезона стабильно удерживался в топ-50 мирового рейтинга.

Фавориты не подтвердили статус

Мэттью Селт две недели назад добрался до восьмерки лучших в рейтинговой Лиге чемпионов, где за весь турнир одержал 5 побед при 3 ничьих и лишь 1 поражении. Причем проиграл он только шотландцу Стивену Магуайру (0:3), который в итоге и стал триумфатором.

Поэтому вполне очевидно, что и в Саудовской Аравии 40-летний англичанин планировал "пошуметь". Но тут на сцену выходит Иво Бобул (кто бы мог подумать?) с хитом "Та, увы, не суждено" – вылет уже в первом матче от Оливера Лайнса (3:4). Причем, решающий фрейм Меттью в прямом смысле слова отдал.

Вслед за ним с турниром попрощался и англичанин Том Форд – неожиданное поражение от пакистанца Фараха Аджаба (2:4).

О главном провале мы уже упоминали выше – Лей Пейфань и его сокрушительное поражение 0:4 от Луиса Хиткоута.

Продолжает свое падение и самый звездный снукерист в истории Гонконга – 47-летний Марко Фу. Бывший №7 мирового рейтинга в первом круге уступил вдвое младшему китайцу Чангу Бинью. И хотя Ронни О'Салливан, Марк Уильямс и Джон Хиггинс доказывают, что возраст – не приговор в снукере, все же, как и в любом спорте, годы берут свое.

Хайлайт первых дней

Тепчая Ун-Ну давно хорошо известен в мейн-туре. За эти годы он успел очаровать фанатов своей рисковой, быстрой и зрелищной манерой игры.

И на этот раз 40-летний таец снова напомнил, почему его называют одним из самых ярких брейкбилдеров современности. В матче против Джордана Брауна он вышел к столу и покинул его уже с максимальным брейком – 147 очков!

Для Тепчаи это пятый максимум в карьере, а в целом – 220-й в истории снукера (считаются только профессиональные турниры). Если до конца соревнований никто не сможет повторить его достижение, Ун-Ну получит 50 тысяч фунтов за самый большой брейк турнира.

Женщины и их результаты

В снукере нет гендерного разделения на профессиональном уровне. В отличие от тенниса, бокса или футбола, этот вид спорта – не контактный и не зависит от физической силы, взрывчатости или скорости. Конечно, определенное преимущество могут дать антропометрические данные или длина рук, но главное здесь – мастерство владения кием.

Действующая чемпионка мира среди женщин Бай Юлу отказалась от участия, чтобы представить Китай на Всемирных играх. Поэтому честь женского снукера в Джидде защищали Реан Эванс, Минк Нутчарут и Ын Оньи.

К сожалению, Минк и Ын быстро завершили борьбу – таиландка уступила немцу Умуту Дикме (1:4), а представительница Гонконга в контре проиграла египтянину Хатему Яссену (3:4).

Лучший результат показала Эванс – 12-кратная чемпионка мира среди женщин. Она уверенно прошла индуса Крейшха Гурбахани и валлийца Лиама Дэвиса, но в третьем круге наткнулась на Джека Лисовски, который не оставил ей никаких шансов – 4:0.

Лука Бресель снова вне игры

Кажется, скоро турниров, на которых играет "бельгийская пуля", будет значительно меньше, чем тех, где он не появляется.

Чемпион мира 2023 года не приехал в Джидду, сославшись на медицинские противопоказания.

Лука уже снялся с квалификации Wuhan Open, выбрав отдых с девушкой. Также пропустил Лигу чемпионов. И вот теперь – отказ от участия в аравийском мастерсе.

Бресель - настоящий антагонист снукерной классики, и именно это делает его особенным. Он будто Роналдиньо в мире бильярда. И не случайно Лука сравнивает себя именно с этим бразильцем.

Но не стоит забывать: и Роналдиньо, и Бреселя фанаты полюбили за магию и талант, а не за выходки. Поэтому каждый его выход к кию – это событие, которого с нетерпением ждут болельщики. К сожалению, на этот раз в Джидде мы этого не увидели.

Что дальше?

После четвертого раунда к борьбе присоединятся представители топ-16 мирового рейтинга. Пока имена соперников неизвестны, поэтому делать конкретные прогнозы сложно.

Уже в шестом раунде может состояться настоящее английское дерби Трамп – Картер. Джадд пока единственный победитель Saudi Arabia Masters в истории, но все мы знаем – защитить титул сложнее, чем его получить.

К тому же, потенциальный соперник "Туза" находится в отличной форме. Всего неделю назад в Шанхае Али победил сразу двух мастодонтов – Марка Уильямса и Марка Селби. А в финале дал достойный бой Кайрену Уилсону: счет был 9:9, но последние два фрейма "Воин" провел сильнее.

Впрочем, Картер уехал из Шанхая с немалой суммой – 105 тысяч фунтов.

А что по деньгам?

Коротко – все шикарно. Общий призовой фонд составляет 2 млн 302 тысячи фунтов.

Распределение средств выглядит так:

Победитель: £500,000

Финалист: £200,000

Полуфинал: £100,000

Четвертьфинал: £50,000

Last 16: £30,000

Last 32: £20,000

Last 48: £11,000

Last 80: £7,000

Last 112: £4,000

Last 144: £2,000

Максимальный брейк: £50,000

По состоянию на 6:00 11 августа (момент выхода статьи) Юлиан Бойко уже гарантировал себе £11,000 - и это не только деньги, но и рейтинговые очки.

Самый большой куш получит победитель – полмиллиона фунтов. Финалист обогатится на £200,000, полуфиналисты – на £100,000. Даже участники четвертьфинала уйдут с солидным доходом – по £50,000 каждый.

Где смотреть Saudi Arabia Masters?

Трансляции матчей проводит телеканал Eurosport, который доступен для украинских зрителей на платформе MEGOGO.