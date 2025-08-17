Ронни вспомнил молодость, Робертсон написал историю, Синьтун – разочаровывает: итоги Saudi Arabia Masters 2025

В Джидде завершился первый из четырех мэйджоров снукерного сезона-2025/26 – Saudi Arabia Masters.

Триумфатором стал австралиец Нил Робертсон, который в настоящем драматическом триллере переиграл легенду игры – Ронни О'Салливана.

Турнир подарил два максимума от "Ракеты", провал Чжао Синьтуна и уверенную игру Юлиана Бойко.

"Чемпион" подводит итоги события в Саудовской Аравии, уделив внимание всему интересному.

Имя ему – Центурион

Кристофер Нолан снимает фильмы, заставляющие зрителей затаить дыхание, искать смыслы, теряться во времени. И если бы режиссера выбирали для финала Saudi Arabia Masters, то выбор был бы очевиден.

Но нет – на этот раз кино не нужно. Напряжение, драму и эмоции нам подарили двое снукерных гигантов – Ронни О'Салливан и Нил Робертсон.

Ронни – обладатель 41 рейтингового титула, живая легенда. Нил – самый успешный игрок в истории Австралии, который до этого матча имел 25 побед на крупных турнирах. Две иконы, два разных подхода, два характера.

Дневная сессия осталась за Робертсоном – 6:2. Австралиец уверенно взял и старт вечерней – 7:2. Казалось, что интрига убита. Но когда на арену выходит "винтажный" Ронни, сценарий всегда может измениться.

И он таки взорвался: пять фреймов подряд, среди них фантастический брейк в 139 очков. Где-то это был холодный расчет, где-то – чистая магия опыта.

Счет стал 9:8 – и зрители уже были готовы поверить в настоящее чудо. В 18-м и 19-м фреймах "Ракета" начинал лучше, но допустил ряд невынужденных ошибок. А Робертсон – не тот соперник, который прощает.

Последнее слово осталось за австралийцем. Он взял титул, полмиллиона фунтов призовых и прыгнул сразу на третью строчку мирового рейтинга.

Это история о том, что настоящее мастерство не ржавеет. Еще три года назад Робертсон, устав от турнирного марафона и желая больше времени уделять семье, начал пропускать соревнования. Результаты пошатнулись – он скатился аж на 28-ю позицию.

Но "Центурион" вернулся. И вернулся громко. Он снова среди лидеров и снова заставляет говорить о себе. Чемпион мира 2010 года все еще топовый снукерист.

Это был не просто финал. Это была драма, которую невозможно написать сценаристу. Робертсон забрал сказку у Ронни, но в то же время подарил снукеру еще одну страницу истории.

x.com/saudibilliards

Ронни снова всех очаровывает

Мастер вернулся! И снова напоминает, почему его называют "Ракетой". О'Салливан – многогранная личность. Он может впасть в апатию, как это было в начале года. Но когда сияет, то сияние видно даже в блэкаут.

Первой жертвой стал Джо О'Коннор – 5:0. Но настоящая магия началась дальше. В матче против 23-летнего китайца Чана Бинью Ронни проигрывал 2:5, но... четыре фрейма подряд – и легенда снова на коне.

Далее – настоящее испытание: сам Кайрен Уилсон. "Воин" повел 5:3 и уже видел победу. Тем более, за несколько дней до этого поединка он уже обыгрывал О'Салливана на турнире в Шанхае. Но Ронни ответил в своем стиле – сенчури. Интрига вернулась.

В десятом фрейме шанс был у Уилсона: он набрал 19 очков, но ошибся на красном, коснувшись черного. Ошибка – и все. О'Салливан наказал соперника серией в 118 очков – своей третьей сотней в матче. В десайдере нервы сдали первыми у Кайрена. "Ракета" полетела дальше.

Полуфинал против Криса Уэйклина еще долго будет оставаться городской легендой, ставшей явью. Представьте: снукеру более ста лет, и за это время на профессиональных турнирах снукеристы оформили 220 брейков в 147 очков. У Ронни их было 15 за более чем 30–летнюю карьеру. Но в тот вечер он сделал два максимума за один матч.

Это лишь второй случай в истории! В прошлом сезоне валлиец Джексон Пейдж тоже оформил два максимума, но в разные дни. А вот О'Салливан стал первым в мире, кто сделал два 147 подряд в один вечер.

At least i was the first to do it 😂🙈

That didnt last long lol

Fair play @ronnieo147 class 😎🤣 — Jackson Page (@JacksonPage147) August 15, 2025

23-летний Пейдж в твиттере отметил: "Ну, по крайней мере я был первым, кому это удалось".

Первый максимальный брейк Ронни О'Салливана:

Второй максимальный брейк Ронни О'Салливана:

Перед этим последний раз англичанин показывал максимум еще в 2018 году.

И еще один рекорд: Ронни – самый возрастной игрок (49 лет и 253 дня), который оформил не только максимум, а сразу два за день. Представители легендарного "Класса 92" Джон Хиггинс и Марк Уильямс не лучшим образом начали сезон. Но теперь у 50-летних ветеранов появилась дополнительная мотивация.

В финале против Нила Робертсона О'Салливан оформил лишь одну сотню. Но какая она! Юбилейная – 1300-я в карьере. Джадд Трамп известен своим умением клепать серии, однако даже ему еще далеко до этой вершины.

И еще немного о цифрах. Благодаря двум максимумам Ронни получит 2/3 от бонуса в 50 тысяч фунтов за самый высокий брейк турнира (1/3 достанется Тепчаи Ун–Ну, который тоже поразил на ранней стадии). Плюс еще 147 тысяч от World Snooker Tour – специальный бонус за двойной максимум на одном из четырех мэйджоров (Saudi Arabia Masters, UK Championship, The Masters и World Snooker Championship).

А еще 200 тысяч – за выход в финал. Итого: 380 тысяч фунтов за восемь дней. Впечатляет.

Чжао Синьтун "буксует" после победы на чемпионате мира

Новый сезон для "Циклона" пока что складывается непросто: без трофеев и даже без финалов. На Shanghai Masters 28-летний китаец остановился в полуфинале – поражение 5:10 от Кайрена Уилсона, причем англичанин тогда взял шесть фреймов подряд.

В Джидде же все завершилось еще хуже – вылет в 1/16 финала. Обидчиком чемпиона мира стал Крис Уэйклин. И снова слабый эндшпиль: Чжао умудрился проиграть три фрейма подряд, ведя 5:3.

Читайте также : Видео Фото Чжао Синьтун: от дисквалификации до чемпиона мира

Уже через неделю у него будет шанс реабилитироваться на Wuhan Open, причем перед родной публикой. Жребий подбросил сверхинтересного для украинского зрителя соперника – в первом же раунде оппонентом станет украинец Юлиан Бойко.

Юлиан Бойко и его рекорды

19-летний украинец стал одним из главных открытий турнира. Киевлянин прошел четыре раунда:

сначала одолел Лу Венвея;

затем выбил участника ЧМ–2025 Зака Сурети;

в третьем круге переиграл валлийца Джексона Пейджа;

а затем в непростой встрече сломал сопротивление англичанина Луиса Хиткоута, который до того выиграл три матча подряд со счетом 4:0.

Единственный представитель Украины на турнире был близок к еще большему прорыву. В игре против второго номера мирового рейтинга Кайрена Уилсона он вел 2:0, а затем 4:2. Победа была совсем рядом, но в седьмом фрейме Юлиан не попал относительно простой черный шар. Дальше – класс и хладнокровие англичанина, который воспользовался шансами.

"Почему промахнулся? Наверное, почувствовал, что победа близко. На какой-то момент потерял концентрацию. В целом, немного задумался о выходе на следующую красную. Вот такая потеря концентрации и, как результат, ошибка. Ею Кайрен воспользовался", – признавался в интервью "Чемпиону" Юлиан.

Юлиан Бойко WST

Несмотря на досадный вылет, руки опускать не стоит. Во-первых, впереди матч против самого Чжао Синьтуна. Во-вторых, даже такой результат – уже серьезный успех.

Бойко заработал 20 тысяч рейтинговых очков, впервые в профессиональной карьере одержал четыре победы подряд на крупном турнире и в очередной раз доказал, что способен играть против топов.

Сам он тоже прекрасно осознает, что путь к вершине только начинается:

"Было несколько мелких ошибок: несколько шаров не забил в среднюю лузу, несколько раз не докатил биток на правильную сторону. Я все это вижу, хочу развиваться, поэтому принимаю ошибки во внимание, чтобы становиться лучше. Надеюсь, если окажусь в такой ситуации еще раз, то пройду дальше", – подытожил украинец.

А что по деньгам?

Коротко – все шикарно. Общий призовой фонд составляет 2 млн 302 тысячи фунтов.

Распределение средств выглядит так:

Winner: £500,000

Runner–up: £200,000

1/2 финала: £100,000

1/4 финала: £50,000

Last 16: £30,000

Last 32: £20,000

Last 48: £11,000

Last 80: £7,000

Last 112: £4,000

Last 144: £2,000

147 брейк: £50,000

Самый большой куш получит победитель – полмиллиона фунтов. Финалист обогатится на £200,000, полуфиналисты – на £100,000. Даже участники четвертьфинала уйдут с солидным доходом – по £50,000 каждый.

Что ожидает нас дальше?

В городе Ухань через неделю стартует Wuhan Open. Победитель получит 140 000 фунтов стерлингов из общего призового фонда в 700 000 фунтов стерлингов. Действующим чемпионом является Сяо Годун. Он пропустил Saudi Arabia Masters ради участия во Всемирных играх. И, наверное, не жалеет об этом, ведь получил золотую медаль.