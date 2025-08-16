Играли все 19 фреймов: О'Салливан и Робертсон выдали драматичный финал Saudi Arabia Masters

Сегодня, 16 августа, городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялся финал престижного снукерного турнира Saudi Arabia Masters 2025.

В финале сошлись именитые Ронни О'Салливан и Нил Роберстон. Игра завершилась победой Нила со счетом 10:9.

49-летний О'Салливан провалил дневную сессию. Она завершилась в пользу австралийца 6:2. Нил оформил три полусотни и один сенчури-брейк.

В вечерней сессии первый фрейм забрал Нил. 7:2 и казалось, что уже все решено. Впрочем, Ронни думал иначе – пять фреймов подряд. Причем в очень доминантном стиле.

"Центурион" сумел собраться – 8:7. Но следующие два фрейма забрал О'Салливан. Гейм-фрейм начал Ронни 16:0, но неудачно сыграл дабл. Нил воспользовался ошибкой и сравнял счет, оформив сенчури.

Символично, что год назад, когда состоялся первый в истории Saudi Arabia Masters, Джадд Трамп и Марк Уильямс также определили победителя на десайдерах.

Решающий фрейм удачно начал Ронни – 35:0. Красные шары были в неудобной позиции. "Ракета" сделал отыгрыш – ход перешел к игроку из Мельбурна. Роберстон воспользовался шансом и поставил снукер, но англичанин ударом от двух бортов выкрутился и поставил биток практически туда, где тот и был – настоящее искусство. Из снукера Нил не вышел – фол и 39:0.

Роберсон сдаваться не собирался. Ронни плохо пробил и сделал для Нила удобную позицию. Австралиец без проблем зачистил стол.

Для Нила это 26-й трофей на рейтинговом турнире. Ронни мог выиграть свой 42-й титул.

He beats O'Sullivan 10-9 in the Saudi Arabia Masters final to claim £500k!#BattleOnTheBaize @saudibilliards @nr147 pic.twitter.com/zgn4ASfrkm — WST (@WeAreWST) August 16, 2025

Снукер – Saudi Arabia Masters 2025

16 августа, финал

Нил Робертсон (Австралия) – Ронни О'Салливан (Англия)

Трофей турнира WST

Победитель получил 500 тысяч фунтов. Финалист обогатился на 200 тысяч фунтов. Эллионт Слессор и Крис Вейклин за выход в полуфинал заработали по 100 тысяч.

Единственный представитель Украины среди профессионалов Юлиан Бойко дошел до 5 раунда, где проиграл титулованному англичанину Кайрену Уилсону. В первом раунде украинец одолел Лу Венвея, далее – выбил участника ЧМ-2025 Зака Сурети, в раунде №3 Бойко был сильнее валлийца Джексона Пейджа, а затем в непростой встрече победил англичанина Луиса Хиткоута, который до встречи с Юлианом одержал три победы со счетом 4:0.