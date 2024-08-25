Мандзин — двукратный чемпион мира по летнему биатлону среди юниоров

На летнем чемпионате мира 2024 по биатлону украинец Виталий Мандзин завоевал золото в преследовании среди юниоров.

Кроме Виталия, в этой дисциплине Украину представляли Богдан Борковский, Сергей Супрун, Михаил Хмель и Егор Макаренко. Благодаря победе в спринте украинец обеспечил себе первую позицию на старте и шел лидером с начала соревнований. Несмотря на недостаток на первом огневом рубеже, Виталий продолжал удерживать первую позицию, а его напарники не смогли остаться в десятке лучших.

Серебро дисциплины завоевал норвежец Хавард Тостеруд, а тройку на пьедестале запер его земляк Сиверт Герхардсен.

1. 🥇Виталий Мандзин (Украина, 1+0+0+3) 26:44.8 минуты

2. 🥈 Хавард Тостеруд (Норвегия, 0+0+2+2) +18.8

3. 🥉 Сиверт Герхардсен (Норвегия, 0+0+2+2) +22.5

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11. Богдан Борковский (Украина, 0+1+4+2) +1:03.8

13. Сергей Супрун (Украина, 3+0+1+2) +1:12.4

19. Михаил Хмель (Украина, 1+3+1+ 1) +1:44.4

37. Егор Макаренко (Украина, 2+3+1+0) +4:39.7

Напомним, ранее Дмитрий Пидручный и Артем Тищенко принесли Украине золото и серебро суперспринта среди мужчин. Также в спринте среди юниорок медали завоевали Виктория Хвостенко и Елена Городная.