ЛЧУ-2024. Пидручный выиграл суперспринт после шестого места в квалификации

Сегодня, 24 сентября, состоялся суперспринт у мужчин в рамках летнего чемпионата Украины 2024 года по биатлону.

Победу в гонке одержал 32-летний лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, который с 7 промахами опередил Сергея Супруна, допустившего всего 5 недостатков.

Тройку на пьедестале уважения замкнул Богдан Цимбал, который на финише уступил Супруну и завоевал бронзу.

Отметим, что квалификацию выиграл Богдан Борковский, однако во время финальной гонки ему не хватило точности – 10 промахов и седьмое итоговое место.

Результат мужского суперспринта чемпионата Украины

🥇 Дмитрий Пидручный (1+1+3+2) 19:53.6 🥈 Сергей Супрун (1+1+1+2) +2.7 🥉 Богдан Цымбал (1+1+4+2) +3.5 Артём Прима (1+1+1+2) +10.7 Владислав Чихарь (3+0+1+2) +12.9 Александр Пономаренко (1+0+2+1) +14.1 Богдан Борковский (2+2+3+3) +1:06.9 Владимир Аксюта (1+3+2+0) +1:16.2 Александр Биланенко-мол. (0+3+2+0) +1:28.4 Олег Лысенко (2+2+2+2) +1:41.8

В женских соревнованиях суперспринт выиграла 18-летняя Полина Пуцко, а ранее чемпионкой Украины в спринте стала Елена Городная, которая за две стрельбы допустила всего 1 промах.

Спринт в мужском разряде выиграл Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный в гонке не выступал, 32-летний биатлонист присоединился к соревнованиям накануне.

Гонки летнего чемпионата Украины 2024 года по биатлону продлятся до 26 сентября. Участие во внутреннем первенстве, в частности, будут принимать мужская и женская команды "А".