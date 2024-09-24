ЛЧУ-2024. 18-летняя Пуцко выиграла суперспринт, Валентина Семеренко не финишировала
Сегодня, 24 сентября, состоялся суперспринт у женщин в рамках летнего чемпионата Украины 2024 года по биатлону.
Победу в гонке одержала 18-летняя Полина Пуцко, которая с шестью недостатками смогла опередить Анастасию Меркушину (4 промаха). На третью строчку поднялась Дарья Чалик, показавшая идеальную стрельбу на четвертом рубеже.
Отметим, что победительница квалификации Валерия Шейгас финишировала только 24-ю, а олимпийская чемпионка Валентина Семеренко сошла с дистанции.
Интересно, что Пуцко является дочерью известной в прошлом украинской биатлонистки, чемпионки Европы 2009 года Инны Супрун.
Результат женского суперспринта чемпионата Украины
1. 🥇 Полина Пуцко (2+1+2+1) 22:27,6
2. 🥈 Анастасия Меркушина (1+1+0+2) +17,1
3. 🥉 Дарья Чалик (1+2+3+0) +24,5
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4. Александра Меркушина (1+0+2+3) +39,6
5. Кристина Дмитренко (3+0+3+2) +42,2
6. Любовь Кипяченкова (3+0+1+3) +1:21,4
Накануне чемпионкой Украины в спринте стала Елена Городная, которая за две стрельбы допустила всего 1 промах.
Гонки летнего чемпионата Украины 2024 года по биатлону продлятся до 26 сентября. Участие во внутреннем первенстве, в частности, будут принимать мужская и женская команды "А".