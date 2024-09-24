ЛЧУ-2024. 18-летняя Пуцко выиграла суперспринт, Валентина Семеренко не финишировала

Сегодня, 24 сентября, состоялся суперспринт у женщин в рамках летнего чемпионата Украины 2024 года по биатлону.

Победу в гонке одержала 18-летняя Полина Пуцко, которая с шестью недостатками смогла опередить Анастасию Меркушину (4 промаха). На третью строчку поднялась Дарья Чалик, показавшая идеальную стрельбу на четвертом рубеже.

Отметим, что победительница квалификации Валерия Шейгас финишировала только 24-ю, а олимпийская чемпионка Валентина Семеренко сошла с дистанции.

Интересно, что Пуцко является дочерью известной в прошлом украинской биатлонистки, чемпионки Европы 2009 года Инны Супрун.

Результат женского суперспринта чемпионата Украины

1. 🥇 Полина Пуцко (2+1+2+1) 22:27,6

2. 🥈 Анастасия Меркушина (1+1+0+2) +17,1

3. 🥉 Дарья Чалик (1+2+3+0) +24,5

...

4. Александра Меркушина (1+0+2+3) +39,6

5. Кристина Дмитренко (3+0+3+2) +42,2

6. Любовь Кипяченкова (3+0+1+3) +1:21,4

Накануне чемпионкой Украины в спринте стала Елена Городная, которая за две стрельбы допустила всего 1 промах.

Гонки летнего чемпионата Украины 2024 года по биатлону продлятся до 26 сентября. Участие во внутреннем первенстве, в частности, будут принимать мужская и женская команды "А".