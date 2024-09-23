ЧУ-2024. Валентина Семеренко заняла 18 место в спринте, Елена Городная выиграла гонку

С 23 по 26 сентября в Сянках (Львовская область) проходят гонки летнего чемпионата Украины 2024 года по биатлону. Участие во внутреннем первенстве, в частности, будут принимать мужская и женская команды "А".

Стартовали соревнования женским спринтом, где триумф завоевала Елена Городая, которая за две стрельбы допустила лишь 1 промах, что позволило ей показать время 16:29,4.

Анна Кривонос с результатом 16:44,2 стала второй. Она трижды промахнулась во время стрельб. Тройку лучших замкнула Кристина Дмитренко.

Валентина Семеренко к финишу пришла всего 18. Следует отметить, что Вита Семеренко не участвовала в гонке, поскольку еще в марте этого года получила временное отстранение от соревнований. В последний раз на международных соревнованиях Вита Семеренко выступала в сезоне 2021/22. Последние два сезона она участвовала только в чемпионатах Украины.

Результат женского спринта чемпионата Украины

1. 🥇 Елена Городная (0+1) 16:29,4

2. 🥈 Анна Кривонос (1+2) +14,8

3. 🥉 Кристина Дмитренко (1+1) +28,4

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4. Велери Шейгас (0+2) +55,1

5. Валерия Дмитренко (1+2) +56,1

6. Анастасия Меркушина (2+1) +1:00,0

7. Любовь Кипяченкова (1+2) +1:02,5

8. Дарья Чалик (2+2) +1:04,9

9. Ксения Приходько (2+0) +1:07,8

10. Полина Пуцко (2+1) +1:08,9

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11. Оксана Коваленко (2+1) +1:22,7

12. Татьяна Тарасюк (2+2) +1:25,8

15. Ирина Шевченко (2+0) +1:51,8

17. Надежда Белкина (1+0) +2:01,2

18. Валентина Семеренко (0+2) +2:12,0

19. Виктория Хвостенко (1+3) +2:16,3

21. Алина Хмиль (2+3) +2:38,8

24. Ирина Тарасюк (0+3) +3:03,9

32. Лилия Стеблина (5+3) +3:49,3

36. Александра Меркушина (5+2) +4:34,2