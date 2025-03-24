Чемпионат Украины 2025 в Буковеле: биатлон сквозь весенние капризы и вызовы

Всё! Домой, в родной дом – сезон завершать! С 25 по 30 марта украинские биатлонисты будут определять сильнейших на отечественном первенстве. Обычно чемпионат Украины проводят в два этапа – в декабре и марте. Такая система подстроена под международный биатлонный сезон, который длится с конца ноября до концовки первого весеннего месяца.

Если декабрьское первенство традиционно проходит на Львовщине, то весеннюю его часть принимает Ивано-Франковщина. Соревнования проходят в Буковеле, хотя официальное название арены – КП "Спортивно-биатлонный комплекс" Поляницкого поселкового совета. Чемпионат Украины официально ознаменует завершение изнурительного сезона.

Снега должно быть достаточно

Самый большой вызов, пожалуй, – это теплая погода. Март на март не приходится. На время проведения соревнований синоптики предусматривают до десяти градусов тепла и осадки преимущественно в виде дождя. После аномальных этапов Кубка мира в чешском Нове-Место и словенской Поклюке атлеты, конечно, закалены к таким условиям. Но для организаторов это может оказаться угрозой. Хотя, по их информации, больших проблем со снежным покрытием на трассе не должно произойти.

"На стадионе должны быть нормальные условия для соревнований. Недавно там завершилась часть соревнований по лыжному двоеборью. Снега ранее "настреляли" достаточно, чтобы провести и чемпионат по биатлону. Обычно снег складывают в кучи вблизи трассы, а затем перед соревнованиями его специальной техникой разворачивают по трассе и трамбуют согласно технологиям.

В общем, искусственный снег – это норма на любых соревнованиях. Если есть натуральный снег – хорошо, а если нет, то уже давно научились обходиться без него. Главное – сделать оснежение вовремя, пока позволяют температурные показатели. Подготовить трассу в это время на Львовщине труднее", – говорит Сергей Седнев, руководитель отдела зимних видов спорта Министерства молодежи и спорта, в эксклюзивном комментарии "Чемпиону".

Сергей Седнев Біатлон майбутнього

Снег носили на носилках с фонарями

В этом контексте господин Седнев вспоминает об экстремальной подготовке к предыдущим чемпионатам, когда проблема со снегом вносила коррективы в соревнования.

"Как-то не так давно проходил юниорский чемпионат Украины в Тисовце на Львовщине. Снега было катастрофически мало. Поэтому нам приходилось с самого утра, с фонарями, перемещать его с места на место. Тренеры, судьи, военнослужащие, рабочие базы – все, кто был, сплоченно работали не покладая рук. Это тогда выглядело как большая толока. Но несмотря на все старания, для зоны стрельбища снега не хватило. Поэтому гонку вынужденно провели без стрельбы – другого выхода не было, это был форс-мажор. Но когда биатлонисты "стартанули", то мы тогда все почувствовали определенное облегчение из-за того, что ситуацию как-то удалось спасти".

Похожий случай имел место и во время подготовки к соревнованиям в Западном реабилитационно-спортивном центре в поселке Яворов на Львовщине.

"Носили снег лопатами, на носилках, всем, что было под руками, ведь на дальней петле трассы не хватало снега. Нынешний тренер женской сборной Николай Зоц также нам тогда помогал. Но утром пошел дождь – и все смыло... Полдня все работали, делали все, что могли – и все зря. Поэтому пришлось круг сделать меньше", – вспоминает Седнев.

Біатлон майбутнього

Без Джимы, но с другими звездами

Чемпионат Украины уже традиционно разбивают на две части – декабрь и март. Это позволяет провести полноценную соревновательную программу.

"Мартовский чемпионат – это как второй тур, продолжение первой части. Невозможно все гонки вместить в программу декабрьского первенства. Потому что тогда его пришлось бы растягивать минимум на 10 дней, а график биатлонистов настолько плотный, что сделать это не удастся. А в конце сезона, в марте, есть такая возможность, потому что у всех уже практически завершен соревновательный цикл", – объясняет Седнев.

Состав участников первенства – практически неизменный. Участие принимают все биатлонные регионы: Черниговская, Сумская, Тернопольская, Волынская, Харьковская, Киевская, Закарпатская, Львовская области, а также город Киев. Часто регионы, если позволяет кадровый потенциал, выставляют две команды. Сергей Седнев говорит, что во время чемпионата уже ориентировочно проговариваются планы на межсезонье.

"В марте на чемпионате как раз собираются и биатлонисты, и тренеры, и представители федерации, проводят встречи, общаются и таким образом проговаривают планы подготовки к следующему сезону, ведь все надо просчитывать детально. А уже позже, в апреле, этот график готов – и с мая начинается полноценная подготовка к следующему сезону. Времени на отдых у профессиональных биатлонистов очень мало", – отметил спортивный функционер.

Біатлон майбутнього

Напомним, из тех биатлонистов, которые выступали на Кубке мира, участие в чемпионате не сможет принять лидер женской сборной Юлия Джима. Она в составе украинской команды отправилась на Всемирные Игры военных, которые стартовали в Швейцарии.

Расписание чемпионата Украины 2025 по биатлону

25.03.25 | Официальные тренировки

26.03.25 | 14:00 | Одиночная смешанная эстафета

27.03.25 | 10:45 | Суперспринт, женщины (квалификация)

27.03.25 | 12:15 | Суперспринт, мужчины (квалификация)

27.03.25 | 13:15 | Суперспринт, женщины (финал)

27.03.25 | 14:25 | Суперспринт, мужчины (финал)

28.03.25 | 10:45 | Масс-старт, женщины

28.03.25 | 12:30 | Масс-старт, мужчины

29.03.25 | День отдыха

30.03.25 | 10:30 | Классические эстафеты

Ожидается, что часть гонок в прямом эфире будет транслировать "Суспільне". По состоянию на понедельник программная сетка вещателя еще не была опубликована.

Напомним, на чемпионате Украины 2024 в Буковеле спринт выиграл Дмитрий Пидручный, а у женщин в этой дисциплине торжествовала Анастасия Меркушина – она же взяла золото в масс-старте.

Дмитрий Пидручный Біатлон майбутнього

В мужском масс-старте победу одержал Степан Кинаш, который после операции на сердце постепенно возвращается в форму.

Кстати, ранее участие в весеннем чемпионате Украины подтвердила титулованная Валентина Семеренко, хотя недавняя трагедия в её семье может внести коррективы.

Женскую эстафету выиграла Черниговская область, мужскую – Тернопольская. За последнюю выступает Антон Дудченко, который ранее представлял Сумскую область.

Кстати, вот так проходил последний довоенный весенний чемпионат Украины в Буковеле:

Финальный аккорд биатлонного сезона в Буковеле обещает быть ярким, несмотря на весеннюю нестабильность и традиционные погодные капризы. На трассах сойдутся молодые надежды и опытные звезды, а каждая гонка будет борьбой характеров, проверкой силы воли и спортивного мастерства.