Чиновника Минспорта Седнева отстранили от закупок после скандала вокруг тендеров
Начальника отдела зимних олимпийских видов спорта Минмолодьспорта Сергея Седнева отстранили от выполнения части обязанностей после скандала с закупками оборудования для зимних видов спорта.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Приказом министерства 41-летнего экс-биатлониста обязали прекратить подготовку предложений по финансовому и материальному обеспечению сборных команд Украины, участие в распределении финансовых ресурсов, выделенных на зимний спорт, а также контроль за их эффективным использованием.
Ранее сообщалось, что группа связанных с Седневым предпринимателей получила от "Укрспортобеспечения" более 59 млн грн.
Сам чиновник опроверг обвинения и заявил, что он не контролировал данные закупки и не знает лично людей, которые указаны в документах, в частности свою тещу.
- 41-летний Сергей Седнев в прошлом был достаточно известным биатлонистом, призером чемпионата мира 2011 года, победителем гонки этапа Кубка мира 2010 года. В 2015 году завершил карьеру из-за дисквалификации за употребление допинга.