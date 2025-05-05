Чиновника Минспорта Седнева отстранили от закупок после скандала вокруг тендеров

Начальника отдела зимних олимпийских видов спорта Минмолодьспорта Сергея Седнева отстранили от выполнения части обязанностей после скандала с закупками оборудования для зимних видов спорта.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Приказом министерства 41-летнего экс-биатлониста обязали прекратить подготовку предложений по финансовому и материальному обеспечению сборных команд Украины, участие в распределении финансовых ресурсов, выделенных на зимний спорт, а также контроль за их эффективным использованием.

Ранее сообщалось, что группа связанных с Седневым предпринимателей получила от "Укрспортобеспечения" более 59 млн грн.

Сам чиновник опроверг обвинения и заявил, что он не контролировал данные закупки и не знает лично людей, которые указаны в документах, в частности свою тещу.