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Чиновника Минспорта Седнева отстранили от закупок после скандала вокруг тендеров

Олександр Булава — 5 мая 2025, 18:50
Чиновника Минспорта Седнева отстранили от закупок после скандала вокруг тендеров
Сергій Седнєв
НОК України

Начальника отдела зимних олимпийских видов спорта Минмолодьспорта Сергея Седнева отстранили от выполнения части обязанностей после скандала с закупками оборудования для зимних видов спорта.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Приказом министерства 41-летнего экс-биатлониста обязали прекратить подготовку предложений по финансовому и материальному обеспечению сборных команд Украины, участие в распределении финансовых ресурсов, выделенных на зимний спорт, а также контроль за их эффективным использованием.

Ранее сообщалось, что группа связанных с Седневым предпринимателей получила от "Укрспортобеспечения" более 59 млн грн.

Сам чиновник опроверг обвинения и заявил, что он не контролировал данные закупки и не знает лично людей, которые указаны в документах, в частности свою тещу.

  • 41-летний Сергей Седнев в прошлом был достаточно известным биатлонистом, призером чемпионата мира 2011 года, победителем гонки этапа Кубка мира 2010 года. В 2015 году завершил карьеру из-за дисквалификации за употребление допинга.

Сергій Седнєв

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