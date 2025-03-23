Финансовые итоги сезона: сколько украинские биатлонисты заработали призовых на Кубке мира 2024/25

Вот и завершился предолимпийский сезон-2024/25, а значит, спортсмены наконец получили время и возможность отдохнуть и перевести дыхание, а тренеры – провести работу над ошибками и составить план подготовки к Олимпийским играм 2026.

Также финиш сезона является традиционным временем для подведения итогов – и речь не только о спортивных результатах.

"Чемпион" решил подсчитать, сколько же украинским биатлонистам удалось заработать призовых в течение прошлой кампании в гонках Кубка мира и планетарного первенства.

В сезоне 2024/25 суммарный призовой фонд Кубка и чемпионата мира составил 9 366 700 евро. В личных гонках призовые выплачивались за места в топ-30, в эстафетах же нужно было попасть в восьмерку лучших. За худшее выступление биатлонисты не получали даже символической суммы.

Однако заработать можно было не только за успешные выступления в конкретных гонках. Обладатели желтого и красного бибов за каждый старт в статусе лидера зачета получали по 1000 евро бонуса. И хотя украинцев в этих цветах мы в течение сезона не видели, но все же немного бонусов получил и наш представитель Виталий Мандзын, который трижды бежал в синем бибе лидера молодежного зачета U-23. Каждая из трех таких гонок принесла ему дополнительные 500 евро.

Пидручный и Мандзын – on fire

Самая большая сумма призовых у капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного, который завершил сезон на 19 месте в общем зачете. В целом 33-летний тернопольчанин выиграл €50 850.

Виталий Мандзын в дебютном полноценном сезоне на взрослом уровне пополнил свой баланс на €35 150. Больше всего, а именно €8000, вчерашнему юниору принесла короткая индивидуальная гонка на стартовом этапе в финском Контиолахти, где он занял рекордное для себя 4 место.

Также неплохой суммой может похвастаться Антон Дудченко, у которого €23 950 призовых. Значительно скромнее достижения у Артема Тищенко (€4000), Тараса Лесюка (€3500) и Богдана Цымбала (€1000). Причем Тищенко получил призовые только за одну гонку – мужскую эстафету в Нове-Место, где вместе с Мандзыным, Дудченко и Пидручным сенсационно стал бронзовым призером.

Добавим, что Тищенко, Лесюк и Цымбал подавляющее количество гонок провели на "второлиговом" Кубке IBU, где призовые хоть и меньше, чем на Кубке мира, однако в призовую зону забежать там легче. Поэтому свое финансовое положение они все же смогли еще немного улучшить.

В то же время, важно понимать, что со всех призовых биатлонисты платят налоги – в соответствии с законодательством страны, в которой проводятся соревнования. Самые большие налоги в Норвегии и Швейцарии, относительно небольшие – в Чехии. Кроме того, обычно спортсмены делятся призовыми со своими тренерами и сервисменами.

Солидная Джима, рекорд Дмитренко и Городной

У женщин уже традиционно наибольшую сумму заработала Юлия Джима – €47 500. Очень неплохо, однако с учетом золота в Сочи-2014 у 34-летней киевлянки бывало и больше, так что деньги в ее случае точно не являются главной мотивацией продолжать выступления.

Рекордные призовые на Кубке мира у Кристины Дмитренко и Елены Городной – €21 000 и €7200 соответственно. Достаточно небольшие финансовые достижения у опытных Ирины Петренко (€3000), Анастасии Меркушиной (€1500) и Анны Кривонос (€1000). Однако, как и в случае мужчин, Петренко, Меркушина и Кривонос также имели дополнительные призовые на Кубке IBU.

Отметим, что финансовое положение украинских биатлонистов основывается не только на призовых. Все они также получают зарплату от Министерства молодежи и спорта Украины, некоторые имеют спонсорские контракты, поэтому общая сумма может выходить вполне приличной на фоне доходов среднестатистического украинца. И все же эти суммы не выглядят большими, особенно, если сравнивать их с зарплатами в футболе.

Как дела у мировых звезд?

Обладатель Большого хрустального глобуса у мужчин Стурла Легрейд в гонках выиграл суммарно €263 050, а благодаря победе в общем зачете (+€40 000) и двум Малым хрустальным глобусам (+€24 000) в индивидуальных гонках и преследованиях эта сумма выросла до €327 050.

Интересно, что другой звездный норвежец Йоханнес Бо в своем последнем сезоне на Кубке мира заработал в личных гонках немного больше – €265500. Прежде всего это связано с тем, что он лучше выступил на чемпионате мира, зачетные очки за который не учитывались в общий зачет Кубка мира. Однако если добавить бонусы в виде €32 000 за итоговое 2 место в общем зачете и €12 000 за Малый хрустальный глобус в спринтах, то общая сумма получается €309 500.

Впрочем, общая сумма у Йоханнеса Бо на самом деле еще немного больше, ведь он, как и Легрейд, много раз надевал на гонки желтый и красный бибы.

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Лучшая спортсменка сезона в женском биатлоне Франциска Пройс выиграла в гонках €279350. Дополнительно она получила €40000 за Большой хрустальный глобус и по €12000 за два Малых глобуса. Суммарно получилось €343350 (не учитывая бонусы за бибы) – рекорд сезона для одного биатлониста независимо от пола.

Франциска Пройсс Getty Images

Для француженки Лу Жанмонно падение в последней гонке сезона стоило не только престижного трофея, но и 13000 евро призовых. За 3 место в последней гонке она получила €10000 вместо 15000, которые выплачиваются победительнице, а второе место в общем зачете подарило ей €32000 евро. Тем не менее, Жанмонно может быть довольна собой, ведь €331400 – впечатляющая сумма. Надеемся, эти деньги смогут немного улучшить Лу настроение после досадного фиаско.

Олимпиада – мощный финансовый мотиватор

Значительно улучшить свое финансовое состояние украинские биатлонисты смогут уже в феврале следующего года, ведь его главным стартом будет не чемпионат мира, а Всемирная зимняя Олимпиада-2026. За золотую медаль на прошлогодних летних Играх-2024 Украина выплачивала спортсменам $125 000, за серебряную – $80 000, а за бронзовую – $55 000.

Но это все же будет задачей со звездочкой, учитывая, что за последние три сезона на Кубке мира украинцы получили лишь одну награду, а с предыдущих двух Олимпиад наши биатлонисты возвращались с пустыми руками.