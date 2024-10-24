Днепр снова разгромно уступил Сассари в 5 туре Кубка Европы ФИБА

Чемпион Украины по баскетболу Днепр в рамках 5 тура Кубка Европы ФИБА снова уступил итальянскому Сассаре.

Матч завершился со счетом 98:55 в пользу представителя Серии А. Первый поединок между командами завершился поражением Днепра (62:94).

Встреча состоялась на Сардинии, поскольку в результате Днепр не может играть домашние матчи в Украине.

Лучшим игроком в составе украинского коллектива стал Александр Мишула, который за 24 минуты набрал 11 очков и разбил 3 подбора.

Кубок Европы ФИБА-2024/25

5 тур, 24 октября

Днепр (Украина) – Сассари (Италия) 55:98 (10:21, 19:30, 10:22, 16:25)

В стартовом туре днепряне разгромно уступили польскому Анвилу, а во втором раунде соревнований не сумели осилить Спортинг. В ответном матче украинский клуб сумел обыграть португальский клуб.

В следующую среду, 30 октября, днепряне сыграют свой завершающий матч группового этапа против польского Анвила. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

Напомним, днепряне вышли в групповой этап еврокубка, как лучшая команда из трех, уступившая в квалификации.