Днепр с разгромного поражения стартовал в Кубке Европы ФИБА

Чемпион Суперлиги Днепр уступил Анвилу в матче первого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Игра завершилась со счетом 114:71 в пользу польского клуба. Лучшим в украинской команде стал 32-летний Александр Мишула, набравший 19 очков и отдавший 2 результативные передачи за более 22 минут на площадке.

Кубок Европы ФИБА

1 тур, 9 октября

Анвил Влоцлавек (Польша) – Днепр (Украина) 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)

Далее украинская команда проведет спаренные матчи на выезде – 16 октября в Лиссабоне сыграет номинально домашний матч против Спортинга, а через два дня, 18 октября, сыграет с этим же соперником выездной матч. Обе игры начнутся в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, днепряне вышли в групповой этап еврокубка, как лучшая команда из трех, которая уступила в квалификации.