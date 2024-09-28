Днепр пролез в групповой этап Кубка Европы ФИБА благодаря результатам других матчей

Днепр сыграет на групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

Это стало возможным благодаря тому, что днепряне стали лаки-лузерами – одной из трех команд, которая проиграла в квалификации, но благодаря лучшей разнице мячей все же получила путевку в группу.

Напомним, в первом матче с румынской Констанцой Днепр победил со счетом 71:69, а во втором уступил 71:84. Поскольку разница мячей украинской команды составляет -11, а у других коллективов она хуже, то именно Днепр стал участником группового этапа.

Днепр может попасть в одну из трех групп:

Группа D: Анвил (Польша), Сассари (Италия), Спортинг (Португалия)

Группа G: Норчепинг (Швеция), Сабах (Азербайджан), Марусси (Греция)

Группа J: Балкан (Болгария), Кутаиси (Грузия), Бильбао (Испания)

Групповой этап стартует 8 октября. По его итогам в следующий раунд Кубка Европы ФИБА выйдут 10 победителей своих квартетов, а также шесть лучших вторых мест.