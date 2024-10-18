Днепр неожиданно обыграл Спортинг в 3 туре Кубка Европы ФИБА

БК Днепр одержал победу над лиссабонским Спортингом в рамках третьего тура Кубка Европы ФИБА.

Поединок завершился со счётом 78:70. Украинская команда была сильнее первой четверти, после чего минимально уступила во второй и третьей 20-минутке, однако уверенная игра в решающем отрезке игры принес победу подопечным Владимира Коваля.

Самым результативным игроком поединка стал центровой днепрян Станислав Тимофеенко, заработавший 22 очка, 6 подборов и 3 ассиста.

Кубок Европы ФИБА

3 тур, 18 октября

Спортинг (Португалия) – Днепр (Украина) 70:78 (17:20, 24:23, 18:17, 11:18)

В стартовом туре днепряне разгромно уступили польскому Анвилу, а во втором раунде соревнований не сумели осилить Спортинг.

Турнирная таблица группы D Кубка Европы ФИБА

Расписание матчей БК Днепр в Кубке Европы ФИБА

22 октября, 21:30. Сассари – Днепр

24 октября, 21:30. Днепр – Сассари

30 октября, 19:00. Днепр – Анвил

Напомним, днепряне вышли в групповой этап еврокубка, как лучшая команда из трех, уступившая в квалификации.