Директор Уильямс хочет помочь Колапинто остаться в Формуле-1

Директор Уильямс Джеймс Воулз заявил, что он поможет аргентинскому дебютанту команды Франко Колапинто остаться за рулем болида Формулы-1.

Его слова передает Racingnews365.

"Конечно, он останется частью семьи Уильямс. Но я также надеюсь, что он продолжит где-нибудь участвовать в гонках. Я хотел бы дать ему место на 2025 год, и в идеале это будет в Формуле-1. Осталась только одна команда. Мы увидим, что мы можем там организовать. В этих двух гонках Франко показал, что он заслуживает места в Формуле 1. Я всегда твердо верил, что хорошим пилотам разрешено участвовать в гонках, поэтому мы увидим, сможем ли найти способ работать с Заубер, к чему я стремился в следующем году", – сказал Уолз.

Напомним, ранее появилась информация, что Заубер, которая в следующем году станет называться Audi, размышляют над кандидатурой Колапинто.

Отметим, что у аргентинца есть украинские корни, ранее он сам подтвердил это, и выразил поддержку Украине. Также стоит добавить, что сейчас он исполняет роль пилота Уильямс вместо Логана Сарджента, которого команда отстранила из-за плохих результатов и большого количества аварий.

На Гран-при Азербайджана 21-летний гонщик финишировал восьмым и принес своей команде очки во второй для себя гонке за рулем болида Формулы-1. За 2 гонки он принес в 4 раза больше очков, чем Сарджент за 14 этапов – 4.