Феттель назвал фаворита на чемпионство в Формуле-1 этого сезона
Четырехкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель считает, что Макс Ферстаппен из команды Ред Булл станет чемпионом сезона-2024.
Слова Феттеля приводит сайт GP Blog.
"Я надеюсь, что борьба будет идти до самого конца. И да, следить за этой борьбой очень интересно, учитывая столь высокую плотность.
Но да, трудно сказать, чем все кончится. Думаю, Макс Ферстаппен таки является фаворитом, и что если бы мне прямо сейчас нужно было сделать ставку на одного из двух – я бы выбрал Макса", – заявил Феттель.
За 6 Гран-при до завершения сезона на счету Ферстаппена 331 балл – он лидирует в общем зачете. На втором месте идет Ландо Норрис, у которого 279 очков.
Напомним, в эти выходные после месячной паузы состоится Гран-при США. Чемпион подготовил анонс этого события.