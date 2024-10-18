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Чемпион Автоспорт

Феттель назвал фаворита на чемпионство в Формуле-1 этого сезона

Руслан Травкін — 18 октября, 10:57
Феттель назвал фаворита на чемпионство в Формуле-1 этого сезона
Cебастьян Феттель
Getty images

Четырехкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель считает, что Макс Ферстаппен из команды Ред Булл станет чемпионом сезона-2024.

Слова Феттеля приводит сайт GP Blog.

"Я надеюсь, что борьба будет идти до самого конца. И да, следить за этой борьбой очень интересно, учитывая столь высокую плотность.

Но да, трудно сказать, чем все кончится. Думаю, Макс Ферстаппен таки является фаворитом, и что если бы мне прямо сейчас нужно было сделать ставку на одного из двух – я бы выбрал Макса", – заявил Феттель.

За 6 Гран-при до завершения сезона на счету Ферстаппена 331 балл – он лидирует в общем зачете. На втором месте идет Ландо Норрис, у которого 279 очков.

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Напомним, в эти выходные после месячной паузы состоится Гран-при США. Чемпион подготовил анонс этого события.

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