Феттель назвал фаворита на чемпионство в Формуле-1 этого сезона

Четырехкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель считает, что Макс Ферстаппен из команды Ред Булл станет чемпионом сезона-2024.

Слова Феттеля приводит сайт GP Blog.

"Я надеюсь, что борьба будет идти до самого конца. И да, следить за этой борьбой очень интересно, учитывая столь высокую плотность.

Но да, трудно сказать, чем все кончится. Думаю, Макс Ферстаппен таки является фаворитом, и что если бы мне прямо сейчас нужно было сделать ставку на одного из двух – я бы выбрал Макса", – заявил Феттель.