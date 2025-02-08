Феттель вернется на трассу после 3 лет на пенсии

4-кратный чемпион Формулы-1 в составе Ред Булл Себастьян Феттель вернется к гонкам после завершения карьеры в 2022 году.

Немецкий пилот выступит в Гонке Чемпионов (Race Of Champions). Это событие будет проходить с 7 по 8 марта на "Аккор Стедиум" в Сиднее, Австралия.

В 33-м по счету мероприятии примут участие гонщики из разных дисциплин: Формула-1, гонки на выносливость, Наскар, Индикар, Ралли и тому подобное.

Феттель ранее выигрывал индивидуальный титул в 2015 году, а также Кубок наций в паре с другим выдающимся немецким пилотом Михаэлем Шумахером. В этом году Себастьян станет партнером по сборной Германии сына "красного барона", Миком Шумахером.