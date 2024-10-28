Сайнс: Мне жаль, что я покидаю Феррари

Пилот Феррари Карлос Сайнс сожалеет из-за своего ухода из команды в 2025 году.

Его слова передает RacingNews365.

"Очень жаль покидать команду. Учитывая, насколько хороша машина, насколько хорошо я езжу в последнее время, это, очевидно, оптимистично, что я вхожу в последние пять гонок на таких результатах. В то же время – это горько-сладко, потому что я чувствую, что Феррари может быть в борьбе за титул чемпиона мира в следующем году, а меня там не будет, чтобы воспользоваться этим. И я чувствую, что за последние четыре года был довольно важной частью этой команды, и тот факт, что я хорошо езжу, быстр с машиной и выхожу из нее через пять гонок, безусловно, оставляет меня немного... Я не знаю, как это сказать, но не с очень хорошим чувством", – сказал Сайнс.

Напомним, испанец одержал уверенную победу на Гран-при Мексики, обойдя Ландо Норриса из Макларен и своего напарника Шарля Леклера. С 2024 года Сайнс сядет за руль болида Уильямс, его место в Ферраре займет Льюис Гамильтон из Мерседеса.

Отметим, что для пилота скудерии это вторая победа в 2024 году, ранее он финишировал первым на Гран-при Австралии. На Гран-при Мексики Сайнс стал первым за 8 лет победившим с поула гонщиком. До этого последним таким достижением отличился Льюис Гамильтон в 2016 году.

Также стоит добавить, что 30-летний Сайнс – первый пилот Феррари с 1990 года, победивший на Гран-при Мексики. В последний раз это удавалось Алене Простой.