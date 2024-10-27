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Чемпион Автоспорт Формула 1

Сайнс одержал уверенную победу на Гран-при Мексики

Станіслав Лисак — 27 октября, 23:48
Сайнс одержал уверенную победу на Гран-при Мексики
F1

Пилот Феррари Карлос Сайнс-младший завоевал победу на 20-м этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2024 года – Гран-при Мексики. Эта победа стала для него четвертой в карьере и второй в этом году.

Испанскому гонщику Скудерии удалось уверенно финишировать впереди бывшего партнера по Макларену Ландо Норриса и напарника Шарля Леклера.

Гонка на автодроме имени братьев Родригес началась с аварии между Александром Албоном и Юки Цунодой, завершившейся сходом обоих пилотов.

Из-за успешного старта Макс Ферстаппен стал лидером гонки и нидерландцу удалось сохранить лидерство после рестарта. Карлос Сайнс сумел обойти лидера чемпионата на девятом круге, после чего у нидерландца началась борьба с Ландо Норрисом.

Уже на десятом круге британский гонщик атаковал Ферстаппена и вырвался ненадолго вперед, контратака Макса оказалась успешной, хоть и не в пределах правил, лидер Ред Булл получил 20 секунд штрафа, а ситуацией воспользовался вырвавшийся на второе место Шарль Леклер.

На 16 круге гонки сошел пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо, для которого этот этап стал 400-м в карьере.

Ферстаппен с предпоследней позиции начал свой прорыв в десятку. Следующий любопытный момент в гонке состоялся на 63 круге. Шарль Леклер из-за колёсных подпустил около Ландо Норриса и ошибся под натиском британца, чуть не потеряв болид в последнем круге.

Отметим, что после этого этапа Феррари обошли Ред Булл в Кубке конструкторов, а также приблизились к Макларену. В борьбе за чемпионство в личном зачете Ландо Норрис приблизился к Максу Ферстаппену. Британец заработал на этом этапе 18 очков, а нидерландец – 8.

Результаты Гран-при Мексики.

  1. Карлос Сайнс (Ферарри) 1:40:55,800
  2. Ландо Норрис (Макларен) +4,705
  3. Шарль Леклер (Ферарри, лучший круг) +34,387
  4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +44,780
  5. Джордж Рассел (Мерседес) +48,536
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +59,558
  7. Кевин Магнуссен (Хаас) +1:03:642
  8. Оскар Пиастри (Макларен) +1:04,928
  9. Нико Гюлькенберг (Хаас) +1 круг
  10. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
  11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
  12. Франко Колапинто (Уильямс) +1 круг
  13. Эстабен Окон (Альпин) +1 круг
  14. Вальттери Боттас (Кик Забуэр) +1 круг
  15. Чжоу Гуаньюй (Кик Заубер) +1 круг
  16. Лиам Лоусен (РБ) +1 круг
  17. Серхио Перес (Ред Булл) +1 круг

Не финишировали

  • Юки Цунода (РБ)
  • Александр Албон (Уильямс)
  • Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Личный зачет

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 362 очка
  2. Ландо Норрис (Макларен) – 315
  3. Шарль Леклер (Феррари) – 291
  4. Оскар Пиастри (Макларен) – 251
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 240
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 189
  7. Джордж Рассел (Мерседес) – 177
  8. Серхио Перес (Ред Булл) – 150
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 62
  10. Нико Гюлькенберг (Хаас) – 31

Кубок конструкторов

  1. Макларен – 566 очков
  2. Феррари – 537
  3. Ред Булл – 512
  4. Мерседес – 3366
  5. Астон Мартин – 86
  6. Хаас – 46
  7. РБ – 36
  8. Уильямс – 17
  9. Альпин – 14
  10. Кик Заубер – 0

Напомним, что на предварительном этапе в Остине, США, Феррари завоевали золотой дубль, а Шарль Леклер одержал уверенную победу.

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