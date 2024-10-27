Сайнс одержал уверенную победу на Гран-при Мексики
Пилот Феррари Карлос Сайнс-младший завоевал победу на 20-м этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2024 года – Гран-при Мексики. Эта победа стала для него четвертой в карьере и второй в этом году.
Испанскому гонщику Скудерии удалось уверенно финишировать впереди бывшего партнера по Макларену Ландо Норриса и напарника Шарля Леклера.
Гонка на автодроме имени братьев Родригес началась с аварии между Александром Албоном и Юки Цунодой, завершившейся сходом обоих пилотов.
Из-за успешного старта Макс Ферстаппен стал лидером гонки и нидерландцу удалось сохранить лидерство после рестарта. Карлос Сайнс сумел обойти лидера чемпионата на девятом круге, после чего у нидерландца началась борьба с Ландо Норрисом.
Уже на десятом круге британский гонщик атаковал Ферстаппена и вырвался ненадолго вперед, контратака Макса оказалась успешной, хоть и не в пределах правил, лидер Ред Булл получил 20 секунд штрафа, а ситуацией воспользовался вырвавшийся на второе место Шарль Леклер.
На 16 круге гонки сошел пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо, для которого этот этап стал 400-м в карьере.
Ферстаппен с предпоследней позиции начал свой прорыв в десятку. Следующий любопытный момент в гонке состоялся на 63 круге. Шарль Леклер из-за колёсных подпустил около Ландо Норриса и ошибся под натиском британца, чуть не потеряв болид в последнем круге.
Отметим, что после этого этапа Феррари обошли Ред Булл в Кубке конструкторов, а также приблизились к Макларену. В борьбе за чемпионство в личном зачете Ландо Норрис приблизился к Максу Ферстаппену. Британец заработал на этом этапе 18 очков, а нидерландец – 8.
Результаты Гран-при Мексики.
- Карлос Сайнс (Ферарри) 1:40:55,800
- Ландо Норрис (Макларен) +4,705
- Шарль Леклер (Ферарри, лучший круг) +34,387
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +44,780
- Джордж Рассел (Мерседес) +48,536
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +59,558
- Кевин Магнуссен (Хаас) +1:03:642
- Оскар Пиастри (Макларен) +1:04,928
- Нико Гюлькенберг (Хаас) +1 круг
- Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
- Франко Колапинто (Уильямс) +1 круг
- Эстабен Окон (Альпин) +1 круг
- Вальттери Боттас (Кик Забуэр) +1 круг
- Чжоу Гуаньюй (Кик Заубер) +1 круг
- Лиам Лоусен (РБ) +1 круг
- Серхио Перес (Ред Булл) +1 круг
Не финишировали
- Юки Цунода (РБ)
- Александр Албон (Уильямс)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
Личный зачет
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 362 очка
- Ландо Норрис (Макларен) – 315
- Шарль Леклер (Феррари) – 291
- Оскар Пиастри (Макларен) – 251
- Карлос Сайнс (Феррари) – 240
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 189
- Джордж Рассел (Мерседес) – 177
- Серхио Перес (Ред Булл) – 150
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 62
- Нико Гюлькенберг (Хаас) – 31
Кубок конструкторов
- Макларен – 566 очков
- Феррари – 537
- Ред Булл – 512
- Мерседес – 3366
- Астон Мартин – 86
- Хаас – 46
- РБ – 36
- Уильямс – 17
- Альпин – 14
- Кик Заубер – 0
Напомним, что на предварительном этапе в Остине, США, Феррари завоевали золотой дубль, а Шарль Леклер одержал уверенную победу.