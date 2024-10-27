Сайнс одержал уверенную победу на Гран-при Мексики

Пилот Феррари Карлос Сайнс-младший завоевал победу на 20-м этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2024 года – Гран-при Мексики. Эта победа стала для него четвертой в карьере и второй в этом году.

Испанскому гонщику Скудерии удалось уверенно финишировать впереди бывшего партнера по Макларену Ландо Норриса и напарника Шарля Леклера.

Гонка на автодроме имени братьев Родригес началась с аварии между Александром Албоном и Юки Цунодой, завершившейся сходом обоих пилотов.

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Tsunoda spins into the barriers at Turn 1. Alex Albon is also out 😔



Both drivers are OK.



Verstappen made the better start on the front row and launches into the lead of the race! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/wFflNKGGRS — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Из-за успешного старта Макс Ферстаппен стал лидером гонки и нидерландцу удалось сохранить лидерство после рестарта. Карлос Сайнс сумел обойти лидера чемпионата на девятом круге, после чего у нидерландца началась борьба с Ландо Норрисом.

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FULL SEND FROM SAINZ!!



The Ferrari lunges with the help of DRS and takes the lead back! 👏👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/dYtD8rATCQ — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Уже на десятом круге британский гонщик атаковал Ферстаппена и вырвался ненадолго вперед, контратака Макса оказалась успешной, хоть и не в пределах правил, лидер Ред Булл получил 20 секунд штрафа, а ситуацией воспользовался вырвавшийся на второе место Шарль Леклер.

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Norris and Verstappen make contact twice in four corners and Leclerc gets through into second! 😱



"This guy is dangerous!" radioes Norris to McLaren 📻



The incidents have been noted by Race Control. #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/DUA1ye0TKW — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

На 16 круге гонки сошел пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо, для которого этот этап стал 400-м в карьере.

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Fernando Alonso's Aston Martin becomes the third car to retire from this race 😔#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/LnmmQoLbrx — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Ферстаппен с предпоследней позиции начал свой прорыв в десятку. Следующий любопытный момент в гонке состоялся на 63 круге. Шарль Леклер из-за колёсных подпустил около Ландо Норриса и ошибся под натиском британца, чуть не потеряв болид в последнем круге.

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LECLERC GOES WIDE OUT OF THE FINAL CORNER AND NORRIS IS INTO SECOND!!



The Ferrari is off the road and HOW has he not hit the wall?! Incredible car control to save it! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Dy1Xm5J2fV — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Отметим, что после этого этапа Феррари обошли Ред Булл в Кубке конструкторов, а также приблизились к Макларену. В борьбе за чемпионство в личном зачете Ландо Норрис приблизился к Максу Ферстаппену. Британец заработал на этом этапе 18 очков, а нидерландец – 8.

Результаты Гран-при Мексики.

Карлос Сайнс (Ферарри) 1:40:55,800 Ландо Норрис (Макларен) +4,705 Шарль Леклер (Ферарри, лучший круг) +34,387 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +44,780 Джордж Рассел (Мерседес) +48,536 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +59,558 Кевин Магнуссен (Хаас) +1:03:642 Оскар Пиастри (Макларен) +1:04,928 Нико Гюлькенберг (Хаас) +1 круг Пьер Гасли (Альпин) +1 круг Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг Франко Колапинто (Уильямс) +1 круг Эстабен Окон (Альпин) +1 круг Вальттери Боттас (Кик Забуэр) +1 круг Чжоу Гуаньюй (Кик Заубер) +1 круг Лиам Лоусен (РБ) +1 круг Серхио Перес (Ред Булл) +1 круг

Не финишировали

Юки Цунода (РБ)

Александр Албон (Уильямс)

Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Личный зачет

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 362 очка Ландо Норрис (Макларен) – 315 Шарль Леклер (Феррари) – 291 Оскар Пиастри (Макларен) – 251 Карлос Сайнс (Феррари) – 240 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 189 Джордж Рассел (Мерседес) – 177 Серхио Перес (Ред Булл) – 150 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 62 Нико Гюлькенберг (Хаас) – 31

Кубок конструкторов

Макларен – 566 очков Феррари – 537 Ред Булл – 512 Мерседес – 3366 Астон Мартин – 86 Хаас – 46 РБ – 36 Уильямс – 17 Альпин – 14 Кик Заубер – 0

Напомним, что на предварительном этапе в Остине, США, Феррари завоевали золотой дубль, а Шарль Леклер одержал уверенную победу.