Норрис выиграл Гран-при Абу-Даби и принес Макларен победу в Кубке конструкторов

В воскресенье, 8 декабря, в Объединенных Арабских Эмиратах завершился последний этап чемпионата Формулы-1 сезона 2024 – Гран-при Абу-Даби.

Победителем гонки стал пилот Макларен Ландо Норрис. Компанию на подиуме ему составили два пилота Феррари – Карлос Сайнс и Шарль Леклер, который после штрафа за замену батареи смог отыграть 16 позиций.

Напарник Ландо Норриса, австралиец Оскар Пиастри приехал десятым. Он стартовал вторым, но из-за столкновения с пилотом Ред Булл Максом Ферстаппеном оказался в низу пелотона. Оба пилота получили десятисекундный штраф. Досрочно завоевавший четвёртый титул нидерландец стал шестым.

Не смогли финишировать финн Вальтери Боттас, который провёл последнюю гонку за рулём Заубера, мексиканец из Ред Булл Серхио Перес, Франко Колапинто, представляющий Уильямс и Лиам Лоусон (РБ).

Феррари еще могла претендовать на победу в Кубке конструкторов, однако успех Норриса лишил "красных" шансов занять первое место, а Макларен защитил свое лидерство.

Итоговый зачет пилотов топ-10

OUR FINAL TOP 10 OF THE SEASON



A valiant effort from the Ferrari boys 👏👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/pPC5SkG8WZ — Formula 1 (@F1) December 8, 2024





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