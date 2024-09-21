MotoGP: Баньяя с рекордом завоевал поул на квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Итальянский гонщик Дукати Франческо Баньяя одержал победу на квалификации 15-го этапа MotoGP – Гран-при Эмилии-Романьи.

Баньяя показал лучший результат и установил рекорд круга – 1:30.031 минуты. Он стал первым в истории пилотом MotoGP, которому подчинилось это время.

New lap record and back-to-back poles at Misano for @PeccoBagnaia ahead of sprint action this afternoon 🏃‍♂️#EmiliaRomagnaGP 🏁| REPORT 👇https://t.co/pX2FM3W4KC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 21, 2024

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес из команды Gresini, одержавший победу на Гран-при Сан-Марино, в квалификации показал седьмой результат. Он упал и потерял много времени на возвращение, из-за чего его обогнал ряд пилотов. В частности, Мартин Хорхе показал второе время с отставанием в 0.214 секунды от Баньяя. Тройку лидеров закрыл Эне Бастианини.

MotoGP – квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

21 сентября

Франческо Баньяя (Дукати) - 1:30.031 Хорхе Мартин (Prima) +0.214 Энеа Бастианини (Дукати) +0.533 Брэд Биндер (Ред Булл) +0.605 Педро Акоста (Ред Булл) +0.700 Марко Безеччи (Эндуро) +0.806 Марк Маркес (Gresini) +0849 Маверик Виньялес (Aprilia) +0878 квартира Фабио (Yamaha) +0.890 Франко Морбиделли (Prima) +0.901

В личном зачете пилотов лидирует Мартин Хорхе (312 очков), его ближайшим преследователем остается Франческо Баньяя (305), а тройку лидеров замыкает Маркес Марк (259). На 4 позиции расположился Эне Бастианини (250) и с огромным отрывом пятерку закрывает Брэд Биндер (161).

Главная гонка состоится сегодня, 21 сентября, начало – в 16.00 по киевскому времени.