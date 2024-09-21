MotoGP: Баньяя с рекордом завоевал поул на квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
Итальянский гонщик Дукати Франческо Баньяя одержал победу на квалификации 15-го этапа MotoGP – Гран-при Эмилии-Романьи.
Баньяя показал лучший результат и установил рекорд круга – 1:30.031 минуты. Он стал первым в истории пилотом MotoGP, которому подчинилось это время.
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес из команды Gresini, одержавший победу на Гран-при Сан-Марино, в квалификации показал седьмой результат. Он упал и потерял много времени на возвращение, из-за чего его обогнал ряд пилотов. В частности, Мартин Хорхе показал второе время с отставанием в 0.214 секунды от Баньяя. Тройку лидеров закрыл Эне Бастианини.
- Франческо Баньяя (Дукати) - 1:30.031
- Хорхе Мартин (Prima) +0.214
- Энеа Бастианини (Дукати) +0.533
- Брэд Биндер (Ред Булл) +0.605
- Педро Акоста (Ред Булл) +0.700
- Марко Безеччи (Эндуро) +0.806
- Марк Маркес (Gresini) +0849
- Маверик Виньялес (Aprilia) +0878
- квартира Фабио (Yamaha) +0.890
- Франко Морбиделли (Prima) +0.901
В личном зачете пилотов лидирует Мартин Хорхе (312 очков), его ближайшим преследователем остается Франческо Баньяя (305), а тройку лидеров замыкает Маркес Марк (259). На 4 позиции расположился Эне Бастианини (250) и с огромным отрывом пятерку закрывает Брэд Биндер (161).
Главная гонка состоится сегодня, 21 сентября, начало – в 16.00 по киевскому времени.