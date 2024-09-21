Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт

MotoGP: Баньяя с рекордом завоевал поул на квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Андрій Яросименко — 21 сентября, 14:50
MotoGP: Баньяя с рекордом завоевал поул на квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
Франческо Баньяя
Getty images

Итальянский гонщик Дукати Франческо Баньяя одержал победу на квалификации 15-го этапа MotoGP – Гран-при Эмилии-Романьи.

Баньяя показал лучший результат и установил рекорд круга – 1:30.031 минуты. Он стал первым в истории пилотом MotoGP, которому подчинилось это время.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес из команды Gresini, одержавший победу на Гран-при Сан-Марино, в квалификации показал седьмой результат. Он упал и потерял много времени на возвращение, из-за чего его обогнал ряд пилотов. В частности, Мартин Хорхе показал второе время с отставанием в 0.214 секунды от Баньяя. Тройку лидеров закрыл Эне Бастианини.

MotoGP – квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
21 сентября

  1. Франческо Баньяя (Дукати) - 1:30.031
  2. Хорхе Мартин (Prima) +0.214
  3. Энеа Бастианини (Дукати) +0.533
  4. Брэд Биндер (Ред Булл) +0.605
  5. Педро Акоста (Ред Булл) +0.700
  6. Марко Безеччи (Эндуро) +0.806
  7. Марк Маркес (Gresini) +0849
  8. Маверик Виньялес (Aprilia) +0878
  9. квартира Фабио (Yamaha) +0.890
  10. Франко Морбиделли (Prima) +0.901

В личном зачете пилотов лидирует Мартин Хорхе (312 очков), его ближайшим преследователем остается Франческо Баньяя (305), а тройку лидеров замыкает Маркес Марк (259). На 4 позиции расположился Эне Бастианини (250) и с огромным отрывом пятерку закрывает Брэд Биндер (161).

Главная гонка состоится сегодня, 21 сентября, начало – в 16.00 по киевскому времени.

MotoGP Гран-прі Емілії-Романьї Франческо Баньяя Марк Маркес

MotoGP

MotoGP. Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан-Марино
МотоGP. Мартин выиграл спринт Гран-при Сан Марино
MotoGP: Баньяя одержал победу на Гран-при Австрии
Баньяя из-за аварии Мартина одержал победу на Гран-при Германии
Хэмилтон хочет приобрести команду MotoGP

Последние новости