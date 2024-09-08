MotoGP. Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан-Марино

Испанский мотогонщик команды Gresini Марк Маркес одержал победу на Гран-при Сан-Марино, стартуя с девятого места.

Маркес на мотоцикле Дукати финишировал за 41:52,083 и на 3 секунды опередил стартовавшего с первой позиции Франческо Баньяю. Тройку запер еще один представитель Ducati Lenovo Team Энеа Бастианини.

Отметим, что Маркес одержал свою вторую победу подряд в сезоне. Шестикратный чемпион MotoGP впервые с 2021 сумел дважды подряд торжествовать в воскресной гонке.

Victory on home soil 7 days ago ✅

Victory on @GresiniRacing's home soil today ✅@marcmarquez93 keeps that momentum going! 🙌#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/sMBllu7HRl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2024

Результаты Гран-при Сан-Марино

Марк Маркес (Дукати) – 41:52,083 Франческо Баньяя (Дукати) +3,102. Энеа Бастьянини (Дукати) +5,428. Брэд Биндер (КТМ) +14,185. Марко Беццекки (Дукати) +16,725 Алекс Маркес (Дукати) +17,582. Фабио Квартераро (Ямаха) +17,642 Джек Миллер (КТМ) +19,327. Фабио Ди Джаннантонио (Дукати) +27,946. Пол Эспаргаро (КТМ) +38,781.

Накануне в субботнем спринте победил лидер текущего сезона Хорхе Мартин. В сегодняшней гонке испанец финишировал 15 и подпустил в упор Баньяю в общем зачете.

Общий зачет

Общий зачет MotoGP-2024

Следующая гонка MotoGP состоится в итальянской Эмилии-Романьи 22 сентября. Этап должен был состояться в Казахстане еще в середине июня, однако из-за массовых наводнений гонку перенесли , а позже отменили и отдали этап автодорма Мизано.