MotoGP. Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан-Марино
Испанский мотогонщик команды Gresini Марк Маркес одержал победу на Гран-при Сан-Марино, стартуя с девятого места.
Маркес на мотоцикле Дукати финишировал за 41:52,083 и на 3 секунды опередил стартовавшего с первой позиции Франческо Баньяю. Тройку запер еще один представитель Ducati Lenovo Team Энеа Бастианини.
Отметим, что Маркес одержал свою вторую победу подряд в сезоне. Шестикратный чемпион MotoGP впервые с 2021 сумел дважды подряд торжествовать в воскресной гонке.
Результаты Гран-при Сан-Марино
- Марк Маркес (Дукати) – 41:52,083
- Франческо Баньяя (Дукати) +3,102.
- Энеа Бастьянини (Дукати) +5,428.
- Брэд Биндер (КТМ) +14,185.
- Марко Беццекки (Дукати) +16,725
- Алекс Маркес (Дукати) +17,582.
- Фабио Квартераро (Ямаха) +17,642
- Джек Миллер (КТМ) +19,327.
- Фабио Ди Джаннантонио (Дукати) +27,946.
- Пол Эспаргаро (КТМ) +38,781.
Накануне в субботнем спринте победил лидер текущего сезона Хорхе Мартин. В сегодняшней гонке испанец финишировал 15 и подпустил в упор Баньяю в общем зачете.
Общий зачет
Следующая гонка MotoGP состоится в итальянской Эмилии-Романьи 22 сентября. Этап должен был состояться в Казахстане еще в середине июня, однако из-за массовых наводнений гонку перенесли , а позже отменили и отдали этап автодорма Мизано.