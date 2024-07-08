Леклер: Стратегия Феррари была неправильной

Пилот Феррари Шарль Леклер считает стратегию команды на Гран-при Великобритании неправильной.

Слова Шарля передает Motosport.

"Это была явно неправильная стратегия. Я вернусь к ней позже. Очевидно, что решение, которое я принял и информация, которую я имел в машине, мне казалось, что все было правильно. На 15-м повороте шел сильный дождь. Мне сказали, что на этом круге дождь будет очень сильным, поэтому я остановился, чтобы попытаться предсказать его, но он пошел через восемь или девять кругов.

Обидно, еще один уик-энд, о котором можно забыть, и это случается все чаще. У меня не хватает слов, чтобы объяснить это, но уже четыре гонки все хуже кошмара. В такие дни очень тяжело смотреть на положительные моменты", — сказал гонщик.

В последний раз Шарль побеждал на домашнем Гран-при Монако.

Напомним, недавно британец Льюис Гамильтон одержал победу на Гран-при Великобритании. Вторым финишировал гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, Ландо Норрис из Макларен приехал третьим.