Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт

Формула-1 договорилась о новом длительном контракте с Гран-при Китая

Руслан Травкін — 6 декабря 2024, 13:17
Формула-1 договорилась о новом длительном контракте с Гран-при Китая
https://x.com/f1

Этап Гран-при Китая будет включен в календарь соревнований Формулы-1, по меньшей мере, до 2030 года.

Об этом сообщила прессслужба Ф1.

В этом сезоне Формулы-1 Гран-при Китая проходил с 19 по 21 апреля. Его победителем стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен.

Впервые этот этап прошел еще в 2004 году. С 2020 года до этого сезона Гран-при Китая не проходил через пандемию COVID-19.

Рекордсменом за победами на автодроме в Шанхае является британец Льюис Гамильтон, торжествующий шесть раз.

Напомним, что недавно Формула-1 договорилась о продлении контракта с Гран-при Монако.

Читайте также :
Гран-при Нидерландов покинет календарь Формулы-1 после 2026 года
автоспорт Гран-прі Китаю Формула 1

автоспорт

Ферстаппен прокомментировал четвертое чемпионство подряд
Ферстаппен вне подиума, но с чемпионством: Расселл уверенно выиграл Гран-при Лас-Вегаса
Отец Ферстаппена назвал фактор, утомляющий гонщиков Формулы-1
Двухкратный чемпион MotoGP раскритиковал спринт-гонки
Формула-1 договорилась с культовым Гран-при о продолжении сотрудничества до 2031 года

Последние новости