Формула-1 договорилась о новом длительном контракте с Гран-при Китая

Этап Гран-при Китая будет включен в календарь соревнований Формулы-1, по меньшей мере, до 2030 года.

Об этом сообщила прессслужба Ф1.

В этом сезоне Формулы-1 Гран-при Китая проходил с 19 по 21 апреля. Его победителем стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен.

Впервые этот этап прошел еще в 2004 году. С 2020 года до этого сезона Гран-при Китая не проходил через пандемию COVID-19.

Рекордсменом за победами на автодроме в Шанхае является британец Льюис Гамильтон, торжествующий шесть раз.

The Shanghai International Circuit will remain on the calendar through the 2030 season 🇨🇳#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/MXz9B6awdM — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Напомним, что недавно Формула-1 договорилась о продлении контракта с Гран-при Монако.