Формула-1 договорилась о новом длительном контракте с Гран-при Китая
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Этап Гран-при Китая будет включен в календарь соревнований Формулы-1, по меньшей мере, до 2030 года.
Об этом сообщила прессслужба Ф1.
В этом сезоне Формулы-1 Гран-при Китая проходил с 19 по 21 апреля. Его победителем стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен.
Впервые этот этап прошел еще в 2004 году. С 2020 года до этого сезона Гран-при Китая не проходил через пандемию COVID-19.
Рекордсменом за победами на автодроме в Шанхае является британец Льюис Гамильтон, торжествующий шесть раз.
Напомним, что недавно Формула-1 договорилась о продлении контракта с Гран-при Монако.