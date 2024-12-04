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Гран-при Нидерландов покинет календарь Формулы-1 после 2026 года

Олексій Погорелов — 4 декабря 2024, 12:09
Гран-при Нидерландов покинет календарь Формулы-1 после 2026 года
Гран-прі Нідерландів
Формула-1

Формула-1 и организаторы Гран-при Нидерландов договорились об однолетнем продлении сотрудничества, в результате которого гонка в Зандворте покинет календарь серии после 2026 года.

Об этом сообщает сайт "королевы автоспорта".

Стороны договорились, что этап в Зандворте попадет в календарь 2026 года, когда начнет действовать новый регламент.

Однако организаторы Гран-при приняли решение, что это будет последний сезон, когда Нидерланды будут принимать Формулу-1.

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Гран-при Нидерландов вернулся в календарь Ф1 в 2021 году. Три из четырех заездов выиграл Макс Ферстаппен. Лишь в этом году его победную серию прервал Ландо Норрис.

По информации источника, в 2026 году в Зандворте впервые пройдет спринтерская гонка.

Напомним, что бывшему телохранителю великого Михаэля Шумахера грозит тюрьма из-за его попытки шантажировать семью семикратного чемпиона мира.

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