Гран-при Нидерландов покинет календарь Формулы-1 после 2026 года
Формула-1 и организаторы Гран-при Нидерландов договорились об однолетнем продлении сотрудничества, в результате которого гонка в Зандворте покинет календарь серии после 2026 года.
Об этом сообщает сайт "королевы автоспорта".
Стороны договорились, что этап в Зандворте попадет в календарь 2026 года, когда начнет действовать новый регламент.
Однако организаторы Гран-при приняли решение, что это будет последний сезон, когда Нидерланды будут принимать Формулу-1.
Гран-при Нидерландов вернулся в календарь Ф1 в 2021 году. Три из четырех заездов выиграл Макс Ферстаппен. Лишь в этом году его победную серию прервал Ландо Норрис.
По информации источника, в 2026 году в Зандворте впервые пройдет спринтерская гонка.
Напомним, что бывшему телохранителю великого Михаэля Шумахера грозит тюрьма из-за его попытки шантажировать семью семикратного чемпиона мира.