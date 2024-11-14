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Формула-1 договорилась с культовым Гран-при о продолжении сотрудничества до 2031 года

Руслан Травкін — 14 ноября 2024, 17:59
Формула-1 договорилась с культовым Гран-при о продолжении сотрудничества до 2031 года
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Этап Гран-при Монако будет включен в календарь соревнований Формулы-1, по меньшей мере, до 2031 года.

Об этом сообщила пресс-служба Ф-1.

Стороны согласовали новый шестилетний контракт. Следующий сезон гонка Гран-при Монако пройдет 25 мая, но с 2026 года гонка на трассе, созданной на улицах Монако, может проходить в первые выходные июня.

Гран-при Монако был частью первого в истории сезона Формулы-1 в 1950 году, а с 1955 года регулярно входит в календарь гонки.

Уроженец Монако пилот Феррари Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако в этом сезоне.

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