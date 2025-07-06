Проклятие разбито: ветеран Формулы-1 впервые в карьере финишировал на подиуме

В воскресенье, 6 июля, состоялся Гран-при Великобритании, который завершился победой пилота Макларен Ландо Норриса.

Вместе с ним на подиуме оказались его напарник по команде Оскар Пиастри, а также человек, который запомнит эту гонку на всю жизнь.

Впервые за 239 выходов на старт Гран-при пилот Заубера Нико Хюлькенберг финишировал в тройке призеров.

P3 - YEESSSSS!!! 🤩



NICO HULKENBERG SCORES HIS FIRST F1 PODIUM IN HIS 239TH RACE 👏👏👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rKHNIdIfZL — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Благодаря этому 37-летний немец больше не владеет рекордом Формулы-1 по количеству проведенных гонок без подиума. Теперь это достижение принадлежит его земляку Адриану Сутилю (128 гонок).

Стоит отметить, что Хюлькенберг, заработав сразу 15 очков за один заезд, поднялся на девятое место личного зачета пилотов, а Заубер - на шестое в Кубке конструкторов.

Напомним, что следующая гонка состоится только через три недели. В конце июля в Спа-Франкоршам состоится Гран-при Бельгии.