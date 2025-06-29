Формула-1: личный зачет пилотов сезона-2025

Каждый сезон Формулы-1 гонщики борются за титул чемпиона мира. ФИА вручает приз лучшему пилоту, который наберет наибольшее количество очков, благодаря чему он займет первое место в личном зачете.

Если два или более пилотов набирают одинаковое количество очков, то чемпионом признается тот, кто завоевал больше побед (далее – вторых, третьих мест).

Личный зачет пилотов в сезоне-2025

Оскар Пиастри (Макларен) – 216; Ландо Норрис (Макларен) – 201; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155; Джордж Расселл (Мерседес) – 146; Шарль Леклер (Феррари) – 119; Льюис Хэмилтон (Феррарі) – 91; Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63; Алекс Албон (Уильямс) – 42; Эстебан Окон (Хаас) – 23; Нико Хюлькенберг (Заубер) – 22; Исак Хаджар (Рэйсин Буллз) – 21; Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14; Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 14; Карлос Сайнс (Уильямс) – 13; Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз) – 12; Пьер Гасли (Альпин) – 11; Юки Цунода (Ред Булл) – 10; Оливер Берман (Хаас) – 6; Габриэль Бортолето (Заубер) – 4; Франко Колапинто (Альпин) – 0; Джек Дуэн (Альпин) – 0.

Дебютным чемпионом мира Формулы-1 в 1950 году стал Нино Фарина. Рекорд по количеству чемпионских титулов принадлежит Михаэлю Шумахеру и Льюису Гамильтону (по семь титулов).

Начиная с сезона-2010 в Формуле-1 действует система начисления очков, при которой баллами награждаются гонщики, которые финишируют в топ-10 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Стоит также отметить, что с сезона-2025 больше не будет присуждаться дополнительное очко за самый быстрый круг.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием всех этапов Формулы-1 сезона 2025 года.