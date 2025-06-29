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Формула-1: личный зачет пилотов сезона-2025

Олексій Погорелов — 29 июня 2025, 21:33
Getty Images
Ландо Норріс та Оскар Піастрі

Каждый сезон Формулы-1 гонщики борются за титул чемпиона мира. ФИА вручает приз лучшему пилоту, который наберет наибольшее количество очков, благодаря чему он займет первое место в личном зачете.

Если два или более пилотов набирают одинаковое количество очков, то чемпионом признается тот, кто завоевал больше побед (далее – вторых, третьих мест).

Личный зачет пилотов в сезоне-2025

  1. Оскар Пиастри (Макларен) – 216;
  2. Ландо Норрис (Макларен) – 201;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 146;
  5. Шарль Леклер (Феррари) – 119;
  6. Льюис Хэмилтон (Феррарі) – 91;
  7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63;
  8. Алекс Албон (Уильямс) – 42;
  9. Эстебан Окон (Хаас) – 23;
  10. Нико Хюлькенберг (Заубер) – 22;
  11. Исак Хаджар (Рэйсин Буллз) – 21;
  12. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14;
  13. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 14;
  14. Карлос Сайнс (Уильямс) – 13;
  15. Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз) – 12;
  16. Пьер Гасли (Альпин) – 11;
  17. Юки Цунода (Ред Булл) – 10;
  18. Оливер Берман (Хаас) – 6;
  19. Габриэль Бортолето (Заубер) – 4;
  20. Франко Колапинто (Альпин) – 0;
  21. Джек Дуэн (Альпин) – 0.

Дебютным чемпионом мира Формулы-1 в 1950 году стал Нино Фарина. Рекорд по количеству чемпионских титулов принадлежит Михаэлю Шумахеру и Льюису Гамильтону (по семь титулов).

Начиная с сезона-2010 в Формуле-1 действует система начисления очков, при которой баллами награждаются гонщики, которые финишируют в топ-10 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Стоит также отметить, что с сезона-2025 больше не будет присуждаться дополнительное очко за самый быстрый круг.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием всех этапов Формулы-1 сезона 2025 года.