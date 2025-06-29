Формула-1: личный зачет пилотов сезона-2025
Каждый сезон Формулы-1 гонщики борются за титул чемпиона мира. ФИА вручает приз лучшему пилоту, который наберет наибольшее количество очков, благодаря чему он займет первое место в личном зачете.
Если два или более пилотов набирают одинаковое количество очков, то чемпионом признается тот, кто завоевал больше побед (далее – вторых, третьих мест).
Личный зачет пилотов в сезоне-2025
- Оскар Пиастри (Макларен) – 216;
- Ландо Норрис (Макларен) – 201;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 146;
- Шарль Леклер (Феррари) – 119;
- Льюис Хэмилтон (Феррарі) – 91;
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63;
- Алекс Албон (Уильямс) – 42;
- Эстебан Окон (Хаас) – 23;
- Нико Хюлькенберг (Заубер) – 22;
- Исак Хаджар (Рэйсин Буллз) – 21;
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 14;
- Карлос Сайнс (Уильямс) – 13;
- Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз) – 12;
- Пьер Гасли (Альпин) – 11;
- Юки Цунода (Ред Булл) – 10;
- Оливер Берман (Хаас) – 6;
- Габриэль Бортолето (Заубер) – 4;
- Франко Колапинто (Альпин) – 0;
- Джек Дуэн (Альпин) – 0.
Дебютным чемпионом мира Формулы-1 в 1950 году стал Нино Фарина. Рекорд по количеству чемпионских титулов принадлежит Михаэлю Шумахеру и Льюису Гамильтону (по семь титулов).
Начиная с сезона-2010 в Формуле-1 действует система начисления очков, при которой баллами награждаются гонщики, которые финишируют в топ-10 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Стоит также отметить, что с сезона-2025 больше не будет присуждаться дополнительное очко за самый быстрый круг.
Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием всех этапов Формулы-1 сезона 2025 года.