Норрис – о конфликте Ферстаппена и Расселла: Мне нравится наблюдать, как они ссорятся

Пилот Макларен Ландо Норрис поделился своими мыслями по поводу конфликта между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом, которые последнюю неделю обвиняют друг друга в разных вещах.

Слова британского гонщика приводит Planet F1.

"Я не знаю подробностей... На самом деле, я знаю много деталей того, что было сказано и что произошло, но это уже их дело - ссориться и спорить об этом", - сказал Ландо.

25-летний пилот постарался прокомментировать сложившуюся ситуацию, поставив себя на место обеих сторон конфликта.

"Итак, у вас есть две стороны. С одной стороны, нам платят за то, что мы приезжаем сюда, участвуем в гонках и показываем хорошие результаты для нашей команды, неважно, какой ценой. Ты хочешь победить и хочешь дать себе лучшую возможность. Для Джорджа это означало говорить то, что он говорил и делать то, что он делал. Знаете, иногда я думаю, что между гонщиками существует определенное уважение, когда что-нибудь случается. Ты думаешь, что это гонка, или просто так иногда случается. И ты не хочешь, чтобы кто-то из них получил штраф, потому что это гонка. И это просто ситуация, в которой никто не должен получить штраф.

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По мнению Норриса, "серебряные стрелы" отчаянно пытаются делать все, что они могут, потому что сейчас они не борются за титулы, как их соперники.

"Мерседес не борется за чемпионство или что-то подобное, поэтому они цепляются за немного большее, чем Макс. Поэтому они собираются сделать все возможное, чтобы попытаться завоевать поул или одержать победу любой ценой. Возможно, он (Расселл) заплатил за это немного потерей уважения Макса. Но каждый делает все по-своему. Кто-то борется за что-то больше, кто-то – за меньше. Но мне нравится наблюдать, как они спорят!".

Ландо Норрис и его Макларен соревнуются за то, чтобы стать победителем Кубка конструкторов, который команда не выигрывала с 1998 года.

Единственным соперником британцев осталась Феррари, отстающая на 21 очко.

Чемпион среди команд определится на этапе в Абу-Даби, который пройдет с 6 по 8 декабря и станет финальным в сезоне 2024 года.