Ложь и искажение фактов: Ферстаппен не удивился комментариям "двуликого" Расселла

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что он не удивился, когда услышал, что о нем говорил Джордж Расселл из Мерседеса.

Слова четырехкратного чемпиона мира приводит Motorsport.

Расселл назвал Ферстаппена "хулиганом" и сказал, что "пора кому-то выступить против него" после того, как нидерландец угрожал выбить его в стену гонки в Катаре.

"Это уже неверно (об угрозе). Но знаете, меня такие вещи не удивляют. Я просто высказываю свое мнение о том, какой он. Конечно, он этим не доволен, но это то же самое, что он делал у стюардов. Врал и комбинировал вещи, не соответствующие действительности. Он двулик. Для меня это не суть важно. Не надо много говорить о таких людях, они просто неудачники. Мы смеялись последними, потому что мы выиграли эту гонку. Возможно, они и стартовали с поула благодаря своим истерикам у стюардов, но через 300 метров они снова оказались позади нас", – сказал Макс.

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Ферстаппен был озадачен комментариями Расселла о том, что кто-то должен противостоять его выходкам.

"Почему кто-то должен выступать против меня? Я ведь не сделал ничего плохого? Я просто сказал, что разочарован его действиями у стюардов, вот и все. Это не имеет ничего общего ни с чем другим. Я был очень расслаблен, я уже выиграл чемпионат. Но ему нужно было так драматизировать, чтобы попытаться стартовать первым. Он кричал, чтобы выиграть одно место, для него это может иметь большое значение. Он вспоминает многие вещи, не соответствующие действительности. Но это то, что происходило и у стюардов. Он намекал на многие вещи, не имеющие никакого смысла. Это для него типично. Люди могут верить во что угодно, это просто неправда. Я всегда один и тот же человек, дома, здесь или у стюардов. Обо всех так не скажешь".

Напомним, что Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом мира после Гран-при Лас-Вегаса.

Завтра, 6 декабря, стартует этап в Абу-Даби, который традиционно закроет сезон Формулы-1.