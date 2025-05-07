Альпин объявили о замене Дуэна на Колапинто
Команда Формулы-1 Альпин объявила о замене своего пилота Джека Дуэна на Франко Колапинто.
Об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.
Аргентинский пилот будет выступать в ближайших пяти гонках. После этого команда оценит прогресс результатов и примет окончательное решение.
После первых шести этапов кампании 2025 года Дуэн является одним из четырех гонщиков, которые ни разу не финишировали в очках. В недавнем Гран-при Майами он был вынужден сойти с дистанции на втором круге из-за столкновения с Лиамом Лоусоном.
Уже 17 мая начнется седьмой этап сезона Формулы-1 2025 года – на Автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянском городе Имола состоится Гран-при Эмилии-Романьи.
Ранее стало известно о смерти бывшего пилота Формулы-1, который становился победителем Гран-при.