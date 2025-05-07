Альпин объявили о замене Дуэна на Колапинто

Команда Формулы-1 Альпин объявила о замене своего пилота Джека Дуэна на Франко Колапинто.

Об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.

Аргентинский пилот будет выступать в ближайших пяти гонках. После этого команда оценит прогресс результатов и примет окончательное решение.

¡VamosFranco! 🇦🇷@FranColapinto will be making the step up to race driver for the next five races. pic.twitter.com/tafrINGm4B — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 7, 2025

После первых шести этапов кампании 2025 года Дуэн является одним из четырех гонщиков, которые ни разу не финишировали в очках. В недавнем Гран-при Майами он был вынужден сойти с дистанции на втором круге из-за столкновения с Лиамом Лоусоном.

Уже 17 мая начнется седьмой этап сезона Формулы-1 2025 года – на Автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянском городе Имола состоится Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее стало известно о смерти бывшего пилота Формулы-1, который становился победителем Гран-при.