Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт Формула 1

Альпин объявили о замене Дуэна на Колапинто

Володимир Максименко — 7 мая 2025, 10:08
Альпин объявили о замене Дуэна на Колапинто
Франко Колапінто
Альпін

Команда Формулы-1 Альпин объявила о замене своего пилота Джека Дуэна на Франко Колапинто.

Об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.

Аргентинский пилот будет выступать в ближайших пяти гонках. После этого команда оценит прогресс результатов и примет окончательное решение.

После первых шести этапов кампании 2025 года Дуэн является одним из четырех гонщиков, которые ни разу не финишировали в очках. В недавнем Гран-при Майами он был вынужден сойти с дистанции на втором круге из-за столкновения с Лиамом Лоусоном.

Уже 17 мая начнется седьмой этап сезона Формулы-1 2025 года – на Автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянском городе Имола состоится Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее стало известно о смерти бывшего пилота Формулы-1, который становился победителем Гран-при.

Альпін

Альпин уволил Оукса, его место займет Бриаторе
Конец карьеры в Формуле-1? Альпин готовится провести замену пилота
Пиастри не остановить, Уильямс лучше Феррари, Хэмилтон в шоке от команды: итоги этапа Формулы-1 в Майами
Один из середняков Формулы-1 начнет Гран-при Майами с пит-лейна из-за нарушения регламента
Формула-1: Кубок конструкторов сезона-2025

Последние новости