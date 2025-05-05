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Макларен добыли дубль на Гран-при Майами, Ферстаппен потерял несколько позиций после старта с поула

Станіслав Лисак — 5 мая 2025, 00:40
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Getty Images

Сегодня, 5 мая, завершилась шестая гонка сезона Формулы-1. На Международном автодроме Майами свою четвертую победу в этом году одержал пилот Макларен Оскар Пиастри.

Вторым финишировал его напарник Ландо Норрис, а тройку на пьедестале почета замкнул гонщик Мерседес Джордж Расселл. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который стартовал с поула, сумел завершить заезды лишь на четвертом месте.

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Очень интересным на события выдался старт заезда, где Ландо Норрис, пытаясь обойти Макса Ферстаппена выехал за пределы трассы и опустился со второй позиции на шестую, а Оскар Пиастри, воспользовавшись хаосом в начале сумел быстро пройти Кими Антонелли и поехать за лидером гонки.

Уже на втором круге состоялся первый сход в гонке, Джек Дуэн, который по слухам может уже со следующего этапа потерять место в Альпин, сошел из-за контакта с Лиамом Лоусоном, что привело к проколу колеса.

С шестого места начал свой прорыв Ландо Норрис, как оказалось сегодня Макларену не было равных в Майами. Сначала он быстро разобрался с Алексом Албоном из Уильямс, а затем догнал и прошел Джорджа Расселла.

Британец также без проблем обошел Андреа Кимми Антонелли, а в то же время Оскар Пиастри продолжал свои атаки на Макса Ферстаппена, одна из которых оказалась удачной. Отметим, что голландец и австралиец потеряли немало времени в этой борьбе, что позволило Ландо Норрису подъехать к ним и вести борьбу с пилотом Ред Булл.

И довольно быстро Норрис прошел Ферстаппена, определив безоговорочных лидеров Гран-при (Макларен по итогам этапа получили 58 очков из 58 возможных).

На 29 круге гонки Оливер Берман стал еще одним пилотом, который был вынужден сойти. У британца оказались проблемы с двигателем, это вызвало ряд пит-стопов среди лидеров, что позволило Джорджу Расселлу пройти Ферстаппена, а Албону опередить Антонелли.

После всех перестановок борьба среди лидеров прекратилась. Шоу осталось лишь в борьбе за седьмую позицию, где два пилота Феррари не могли разобраться, кто быстрее и кто сможет догнать Антонелли, а за этим всем наблюдал Карлос Сайнс.

Сначала Шарль Леклер пропустил Льюиса Хэмилтона, а затем британец уже дал монегаску выйти вперед, хоть это и не помогло догнать гонщика Мерседес.

Карлос Сайнс на последнем круге пытался опередить Хэмилтона, однако британец успешно защитился. Теперь обоих пилотов ожидают стюарды, чтобы выяснить не было ли нарушения правил в этой борьбе.

Итоговая классификация

  1. Оскар Пиастри (Макларен) – 57 кругов;
  2. Ландо Норрис (Макларен) +4,630;
  3. Джордж Расселл (Мерседес) +37,644;
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,956;
  5. Алекс Албон (Уильямс) +48,067;
  6. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +55,502;
  7. Шарль Леклер (Феррари) +57,036:
  8. Льюис Хэмилтон (Феррари) +60,186;
  9. Карлос Сайнс (Уильямс) +60,577;
  10. Юки Цунода (Ред Булл) +74,434;
  11. Исак Хаджар (Рейсин Буллз) +74,602;
  12. Эстебан Окон (Хаас) +82,006;
  13. Пьер Гасли (Альпин) +90,445;
  14. Нико Хюлькенберг (Заубер) +1 круг;
  15. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг;
  16. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг;

Сошли: Лиам Лоусон (Рейсин Буллз), Габриэл Бортолето (Заубер), Оливер Берман (Хаас), Джек Дуэн (Альпин)

Общий зачет пилотов

  1. Оскар Пиастри (Макларен) – 131 очко;
  2. Ландо Норрис (Макларен) – 115;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 99;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 93;
  5. Шарль Леклер (Феррари) – 53;
  6. Кими Андреа Антонелли (Мерседес) – 48;
  7. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 41;
  8. Александр Албон (Уильямс) – 30;
  9. Эстебан Окон (Хаас) – 14;
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14;
  11. Юки Цунода (Ред Булл) – 9;
  12. Пьер Гасли (Альпин) – 7;
  13. Карлос Сайнс (Уильямс) – 7;
  14. Нико Гюлькенберг (Кик Заубер) – 6;
  15. Оливер Берман (Хаас) – 6;
  16. Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) – 5;
  17. Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз) – 0;
  18. Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 0;
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 0;
  20. Джек Дуэн (Альпин) – 0.

Кубок конструкторов

  1. Макларен – 246 очков;
  2. Мерседес – 141;
  3. Ред Булл – 105;
  4. Феррари – 95;
  5. Уильямс – 37;
  6. Хаас – 20;
  7. Астон Мартин – 14;
  8. Рэйсинг Буллз – 8;
  9. Альпин – 7;
  10. Кик Заубер – 6;

Уже через две недели состоится седьмой этап сезона Формулы-1 2025 года – на Автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянском городе Имола состоится Гран-при Эмилии-Романьи.

Оскар Піастрі

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