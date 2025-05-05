Макларен добыли дубль на Гран-при Майами, Ферстаппен потерял несколько позиций после старта с поула

Сегодня, 5 мая, завершилась шестая гонка сезона Формулы-1. На Международном автодроме Майами свою четвертую победу в этом году одержал пилот Макларен Оскар Пиастри.

Вторым финишировал его напарник Ландо Норрис, а тройку на пьедестале почета замкнул гонщик Мерседес Джордж Расселл. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который стартовал с поула, сумел завершить заезды лишь на четвертом месте.

Очень интересным на события выдался старт заезда, где Ландо Норрис, пытаясь обойти Макса Ферстаппена выехал за пределы трассы и опустился со второй позиции на шестую, а Оскар Пиастри, воспользовавшись хаосом в начале сумел быстро пройти Кими Антонелли и поехать за лидером гонки.

A frenetic first few corners in Miami 😱



The Red Bull of Max Verstappen just keeps hold of his lead on the opening lap ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/e2GKtq9KM5 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Уже на втором круге состоялся первый сход в гонке, Джек Дуэн, который по слухам может уже со следующего этапа потерять место в Альпин, сошел из-за контакта с Лиамом Лоусоном, что привело к проколу колеса.

LAP 2/57



🟡 Virtual Safety Car 🟡



Doohan has pulled off to the side of the track after contact with Lawson 💥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/ii7A2BQGX7 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

С шестого места начал свой прорыв Ландо Норрис, как оказалось сегодня Макларену не было равных в Майами. Сначала он быстро разобрался с Алексом Албоном из Уильямс, а затем догнал и прошел Джорджа Расселла.

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A man on a mission! 😱 Norris takes Russell into Turn 4 as he charges back towards the sharp end of the order#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/He1EqJSgMp — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Британец также без проблем обошел Андреа Кимми Антонелли, а в то же время Оскар Пиастри продолжал свои атаки на Макса Ферстаппена, одна из которых оказалась удачной. Отметим, что голландец и австралиец потеряли немало времени в этой борьбе, что позволило Ландо Норрису подъехать к ним и вести борьбу с пилотом Ред Булл.

И довольно быстро Норрис прошел Ферстаппена, определив безоговорочных лидеров Гран-при (Макларен по итогам этапа получили 58 очков из 58 возможных).

LAP 17/57



Norris is through but both the McLaren and Red Bull ran wide! He soon gives the place back#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/wI3qkyS4Dk — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

На 29 круге гонки Оливер Берман стал еще одним пилотом, который был вынужден сойти. У британца оказались проблемы с двигателем, это вызвало ряд пит-стопов среди лидеров, что позволило Джорджу Расселлу пройти Ферстаппена, а Албону опередить Антонелли.

LAP 29/57



🟡 Virtual Safety Car 🟡



Nooo! A mechanical failure on Bearman's Haas sees him pull over to the side of the track#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8BHz0gmbuQ — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

После всех перестановок борьба среди лидеров прекратилась. Шоу осталось лишь в борьбе за седьмую позицию, где два пилота Феррари не могли разобраться, кто быстрее и кто сможет догнать Антонелли, а за этим всем наблюдал Карлос Сайнс.

Сначала Шарль Леклер пропустил Льюиса Хэмилтона, а затем британец уже дал монегаску выйти вперед, хоть это и не помогло догнать гонщика Мерседес.

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📻 "This is not good teamwork"



Hamilton was not happy with his team's orders to stay behind Leclerc, but soon the pair swap positions#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/h48BcfU0v2 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Карлос Сайнс на последнем круге пытался опередить Хэмилтона, однако британец успешно защитился. Теперь обоих пилотов ожидают стюарды, чтобы выяснить не было ли нарушения правил в этой борьбе.

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Drama on the final lap as Sainz and Hamilton get up close and personal into the final hairpin! 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/2JosNC7RJr — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Итоговая классификация

Оскар Пиастри (Макларен) – 57 кругов; Ландо Норрис (Макларен) +4,630; Джордж Расселл (Мерседес) +37,644; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,956; Алекс Албон (Уильямс) +48,067; Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +55,502; Шарль Леклер (Феррари) +57,036: Льюис Хэмилтон (Феррари) +60,186; Карлос Сайнс (Уильямс) +60,577; Юки Цунода (Ред Булл) +74,434; Исак Хаджар (Рейсин Буллз) +74,602; Эстебан Окон (Хаас) +82,006; Пьер Гасли (Альпин) +90,445; Нико Хюлькенберг (Заубер) +1 круг; Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг; Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг;

Сошли: Лиам Лоусон (Рейсин Буллз), Габриэл Бортолето (Заубер), Оливер Берман (Хаас), Джек Дуэн (Альпин)

Оскар Пиастри (Макларен) – 131 очко; Ландо Норрис (Макларен) – 115; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 99; Джордж Расселл (Мерседес) – 93; Шарль Леклер (Феррари) – 53; Кими Андреа Антонелли (Мерседес) – 48; Льюис Хэмилтон (Феррари) – 41; Александр Албон (Уильямс) – 30; Эстебан Окон (Хаас) – 14; Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14; Юки Цунода (Ред Булл) – 9; Пьер Гасли (Альпин) – 7; Карлос Сайнс (Уильямс) – 7; Нико Гюлькенберг (Кик Заубер) – 6; Оливер Берман (Хаас) – 6; Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) – 5; Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз) – 0; Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 0; Джек Дуэн (Альпин) – 0.

Макларен – 246 очков; Мерседес – 141; Ред Булл – 105; Феррари – 95; Уильямс – 37; Хаас – 20; Астон Мартин – 14; Рэйсинг Буллз – 8; Альпин – 7; Кик Заубер – 6;

Уже через две недели состоится седьмой этап сезона Формулы-1 2025 года – на Автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянском городе Имола состоится Гран-при Эмилии-Романьи.