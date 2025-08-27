Ферстаппен принимает в гостях: легендарная трасса Зандворт, где состоится Гран-при Нидерландов

С тех пор, как в 2021 году в календарь Формулы-1 вернулась трасса Зандворт, её стали ассоциировать исключительно с Максом Ферстаппеном. Ещё до первого чемпионского титула успехи нидерландца настолько сильно повысили интерес к автоспорту на его родине, что владельцы "королевских гонок" увидели огромную финансовую перспективу в том, чтобы пожаловать в гости к "оранжевой армии".

Макс Ферстаппен и "оранжевая армия" Getty Images

Местные зрители сходят с ума по своему национальному герою, и повсюду звучит "Max, Max, Max, Super Max". Однако, хотя имя четырёхкратного чемпиона мира – первое, что всплывает в мыслях при упоминании Зандворта, история этого автодрома куда богаче: гонки здесь кипели не только до его рождения, но и ещё до Второй мировой войны.

Именно поэтому накануне очередного Гран-при Нидерландов стоит оглянуться назад и вспомнить историю этой старой и весьма опасной трассы, которая заняла особое место в сердцах многих фанатов автоспорта.

Ранняя история

Ещё в 1930-х годах, когда гонки были развлечением безумцев-энтузиастов, на городской трассе Зандворт проходили заезды. Уже тогда небольшой нидерландский город начал обретать популярность среди фанатов автоспорта.

В 1942 году мэр Ван Альфен предложил немцам построить сеть дорог для улучшения транспортной инфраструктуры побережья и проведения военных парадов. После окончания Второй мировой войны некоторые из этих улиц были расширены.

А вскоре глава местного автоклуба Джон Хугенхольц пригласил известного тогда гонщика, победителя марафона "24 часа Ле-Мана" 1927 года Сэмми Дэвиса, чтобы тот спроектировал автодром с учётом ландшафта и уже проложенного асфальта.

Интересный факт: первый поворот, "Тарзанбохт", назван в честь местного фермера, который отдал свои земли под участок гоночного кольца в обмен на то, что его имя увековечили таким образом.

Так началась история полноценной трассы. Что же касается первого Гран-при – он прошёл в Зандворте 8 августа 1948 года. Победу тогда одержал Принц Бира на Мазератти. Через год триумфатором стал Луиджи Виллорези, а затем ещё дважды "внезачётную" гонку выиграл Луи Розье.

В рамках официального чемпионата Формула-1 впервые приехала в Нидерланды в сезоне 1952. Это был период доминирования Альберто Аскари, который уверенно выиграл заезд, а через год повторил свой успех.

Альберто Аскари на Гран-при Нидерландов 1953 Getty Images

Старая конфигурация

Следует отметить, что, как и у многих других автодромов, современная конфигурация трассы Зандворт отличается от той, какой она была изначально и оставалась неизменной с 1948 по 1972 годы включительно, а её длина составляла 4195 метров.

Трасса Зандворт конфигурации 1948 года wikipedia.org

Перед сезонами 1973, 1979 и 1980 гоночное кольцо корректировалось, однако лишь минимально. Кардинальная же перестройка произошла в 1989 году, уже после ухода трассы из Формулы-1 по завершению чемпионата 1985 года.

За 41 год существования "большого" кольца на нём прошло немало захватывающих гонок. Помимо упомянутого Альберто Аскари, на верхней ступеньке подиума в Нидерландах побывали многие другие великие пилоты.

Больше всех заездов в Зандворте выиграл Джим Кларк – целых четыре. В 1975 году впервые поднял над своей головой кубок за первое место Джеймс Хант. А в 1985 году свою последнюю победу в карьере одержал Ники Лауда.

Ники Лауда мчится к своей последней победе на Гран-при Нидерландов 1985 Getty Images

Что же касается рекорда трассы в режиме гонки – 1:16,538 – его поставил легендарный "Профессор" Ален Прост, который выигрывал Гран-при Нидерландов в 1981 и 1984 годах.

Читайте также : Видео Фото статті Гоночная лекция "профессора": история Алена Проста

Тёмная сторона Зандворта

Как это часто упоминается в различных исторических обзорах, "королевские гонки" в прошлом имели куда меньший уровень безопасности, из-за чего тяжёлые травмы и смертельные исходы были привычным делом. Свой список трагедий есть и у трассы Зандворт. Два таких случая произошли во время официальных сессий Гран-при Формулы-1.

В 1970 году британский пилот Пирс Каридж на 23-м круге потерял контроль над болидом. Машина вылетела с трассы и вспыхнула после того, как несколько раз перевернулась, задев защитную сетку. Поскольку кузов был выполнен из магниевого сплава, огонь долго не удавалось потушить. Однако расследование показало, что это мало что меняло: гонщик погиб ещё во время переворота – от удара колесом собственной машины.

Трагедия 1973 года получила куда большую известность. На восьмом круге гонки непоправимое произошло с ещё одним британцем – Роджером Вильямсоном, который впервые вышел на старт основного заезда Гран-при Формулы-1. Потеряв управление, он врезался в ограждение, болид перевернулся и вспыхнул.

Проезжавший мимо Дэвид Пэрли мгновенно принял решение пожертвовать своей гонкой, чтобы попытаться спасти попавшего в беду коллегу.

Дэвид Пэрли пытается спасти Роджера Вильямсона Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Он несколько раз пытался перевернуть машину обратно, затем выхватил огнетушитель из рук работников трассы и отчаянно старался помочь Роджеру. Но, к сожалению, всё оказалось напрасно – Вильямсон погиб, задохнувшись от дыма.

Без Формулы-1

В середине 80-х начала возникать проблема: многим местным жителям мешал шум, создаваемый автодромом. Руководство трассы приняло решение перенести юго-восточную часть гоночного кольца от близлежащего жилого массива.

В январе 1987 года этот план перестройки был одобрен советом Северной Голландии. Но всего через пару месяцев компания, осуществлявшая коммерческое управление трассой, обанкротилась – и это едва не поставило крест на существовании трека Зандворт как такового.

Однако вскоре появился новый фонд Stichting Exploitatie Circuit Park, который сумел провести реконструкцию автодрома. Летом 1989 года была открыта короткая конфигурация длиной всего 2526 метров – скорее временная клубная трасса, чем место для полноценных гонок.

А в середине 90-х было принято решение возродить величие Зандворта, и началась ещё одна масштабная перестройка автодрома – на этот раз в соответствии с международными стандартами Гран-при. Новый проект был завершён в 2001 году.

В итоге получилось весьма компактное гоночное кольцо: с одной стороны, оно должно было минимально мешать жителям города, а с другой – длины в 4307 метров уже было достаточно даже для проведения этапа Формулы-1. По большей части это уже был тот трек, который мы знаем сегодня.

Сравнение старого и нового кольца Зандворт Wikipedia.org

Однако "королевские гонки" не спешили возвращаться в Зандворт. Периодически в Нидерланды приезжали различные младшие серии, а главными событиями мира автоспорта оставались этапы DTM и A1GP.

К тому же, не смотря на все обновления, по-прежнему оставалось много жалоб со стороны местных жителей на шум. Что-то поменять могло бы лишь событие, которое бы изменило само отношение к автоспорту в Нидерландах.

Возвращение "Королевских автогонок"

Сам факт дебюта 17-летнего гонщика в Формуле-1 в 2015 году вызвал большой резонанс у зрителей. Однако это скорее было поводом для шуток о возрасте Макса Ферстаппена. А фанаты со стажем воспринимали его просто как "сына Йоса Ферстаппена – малозаметного пилота 90-х и начала нулевых".

Но победа младшего представителя гоночной династии на Гран-при Испании 2016 года, в его первой гонке за основную команду Ред Булл, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Макс и Йос Ферстаппены после Гран-при Испании 2016 Getty Images

Читайте также : Видео Фото Каток имени Ферстаппена: как чемпион уничтожает карьеры своих напарников

Впервые на подиуме "королевских гонок" зазвучал гимн Нидерландов, а в Формуле-1 мгновенно появилась новая "восходящая звезда". В одно мгновение родная страна гонщика словно заболела автоспортом. Появилась уже упомянутая песня "Max, Max, Max, Super Max", а на почти все этапы чемпионата начала ездить "оранжевая армия", поддерживающая Макса.

Новые успехи Ферстаппена-младшего лишь подкрепляли этот ажиотаж. С тех пор стало вопросом времени, когда же в календарь чемпионата вернётся Зандворт.

Ждать пришлось недолго: 14 мая 2019 года было объявлено, что в 2020-м должен пройти Гран-при Нидерландов, после того как трассу слегка модернизировали, приведя её к современным требованиям безопасности.

Однако уже через год пандемия изменила весь календарь: "ковидный" чемпионат 2020 года прошёл по непривычному графику, и возвращение Зандворта перенеслось на сезон 2021.

"Гран-при Макса Ферстаппена"

"Гран-при Макса Ферстаппена" – именно так многие зрители прозвали этап в Нидерландах, начиная с чемпионата 2021 года. В том сезоне первый номер Ред Булла вёл ожесточённое сражение с Льюисом Хамильтоном за титул, а на домашней гонке главными преследователями Макса предсказуемо стали два пилота Мерседеса.

Читайте также : Фото Дуэль двух доминаторов, или сезон скандалов

Но перед родными трибунами Ферстаппен был просто неудержим: он уверенно мчался по опасной не прощающей ошибок трассе, где отбойники находятся очень близко к краю асфальта.

Хамильтон пытался не отставать, но нидерландец хладнокровно контролировал отрыв от британца. После 72 кругов заезда, под бурный восторг местной публики, Макс одержал победу. А во время подиумной церемонии гимн Нидерландов звучал в живом вокальном сопровождении.

Макс Ферстаппен на подиуме Гран-при Нидерландов 2021 Getty Images

В сезоне 2022 года Ферстаппен повторил успех на домашней трассе, а затем добавил ещё один выигрыш в дождевом триллере 2023-го. С тех пор у многих болельщиков возникло стойкое ощущение, что гонщик просто непобедим у себя на родине.

Однако в чемпионате 2024 ситуация всё же изменилась. Во второй половине сезона Ред Булл начал безнадёжно уступать Макларену в скорости. Конечно, Ферстаппен отчаянно пытался порадовать своих фанатов и даже вырвался в лидеры после отличного старта, однако повышенный износ шин не позволил ему сдержать Ландо Норриса.

Ожидания

Большинство гонок первой половины нынешнего сезона прошли под тотальным доминирования Макларена. Лишь изредка пилоты других команд бросали им вызов в борьбе за победу. Но одним из таких гонщиков как раз является Ферстаппен – Макс выиграл заезды на Сузуке и Имоле, а также лишь из-за спорного штрафа не смог повторить успех на Гран-при Саудовской Аравии.

Следует также отметить, что очень многие зрители, вспоминая прошлые годы, надеются на то, что летний перерыв хоть что-то изменит в расстановке сил. Однако большинство экспертов имеют обратное мнение – что оранжевые болиды так и продолжат доминировать.

Также, не стоит забывать и о погоде. Синоптики перед предстоящим этапом отмечают серьёзную вероятность осадков, что уже стало темой для обсуждения – ведь климат в Нидерландах крайне капризный. Местные жители даже шутят, что у них существует всего два состояния природы: либо вода уже льётся с неба, либо вот-вот начнёт.

Макс Ферстаппен мчится к победе в дождевом Гран-при Нидерландов 2023 Getty Images

Для Макса Ферстаппена такая перспектива может оказаться на руку: скользкий асфальт способен нивелировать отставание машины в скорости и подарить ему шанс вмешаться в борьбу за самые высокие позиции.