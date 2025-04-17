Норрис против Пиастри, проблемы Ред Булл и удивительный Расселл: превью Гран-при Саудовской Аравии

Подходит к завершению серия из трех этапов Формулы-1 подряд и последняя гонка перед недельным перерывом состоится в жаркой Саудовской Аравии.

Гоночный уик-энд традиционно продлится с пятницы 18 апреля по воскресенье 20-го. Этап, проходящий в городе Джидда на одноименном автодроме проводится в Ф-1 только пятый раз в истории.

В преддверии этапа на Среднем Востоке Чемпион решил разобраться, какие интриги и неожиданности для нас готовит Гран-при Саудовской Аравии, а также определим фаворита заезда на горячем треке.

Историческая справка

Первые планы провести этап в Саудовской Аравии были озвучены еще в 2019 году, а уже в 2020-м Джидда попала в предварительный календарь Формулы-1 2021 года. Так и произошло, город на западе страны уже в пятый раз будет принимать Ф-1 в этом году.

Конечно, исходя из очень короткой истории проведения соревнований в Саудовской Аравии возникает и проблематика того, что очередной денежный этап для Формулы-1 лишает места в календаре исторические треки и уже известно, что гонка в Бельгии не будет проводиться в 2028 и 2030 годах.

Кроме того, скандалы вокруг Гран-при Саудовской Аравии возникали из-за многочисленных нарушений прав человека в этом государстве. На руководство Формулы-1 оказывалось немалое давление со стороны организаций по защите прав человека, но несмотря на все попытки и возмущение фанатов и правозащитников этап все же состоялся и будет проведен и в эти выходные.

Заметим, что всего три разных пилота одерживали победу в Саудовской Аравии – дважды это удавалось действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену, однажды его бывшему напарнику Серхио Пересу, а еще раз в Джидде побеждал Льюис Хэмилтон, выступая в составе Мерседес.

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Рекорды этапа в Саудовской Аравии

Если конечно можно назвать рекордами две победы Ферстаппена, а также триумф Переса и Хэмилтона. Однако тенденция успеха Ред Булл, хоть и на доминантном болиде вселяет надежды у фанатов действующего чемпиона мира.

Также только надежды на победу пока имеют поклонники 7-кратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, который продолжает адаптацию к болиду и уже заявил, что знает ключ к освоению этой машины.

А если говорить о рекордах, то именно серу Льюису принадлежит самый быстрый круг во время гонки. Еще в 2021 году британец на Мерседесе установил время 1:30,734, которое до сих пор остается лучшим.

Конфигурация трека

Автодром "Джидда" является, как ни странно, уличной трассой, которая расположена на 30-километровой прибрежной курортной зоне древнего саудовского города.

Эта трасса отличается большим количеством прямых и высокой средней скоростью – 250 км/ч. "Джидда" является быстрее британского Сильверстоуна и уступает только Монце в Италии, которая известна как "Храм скорости", в календаре Формулы-1.

Также можно считать этап в Саудовской Аравии самым быстрым уличным траком в истории Ф-1 – при этом трасса также имеет наибольшее количество поворотов в календаре – 27.

Общая протяженность трассы составляет 6,174 км, а 50 кругов образуют общую дистанцию гонки в 308,45 км. Кроме 27 поворотов на трассе в Джидде также есть 3 зоны DRS, которые позволяют пилотам больше бороться за позиции на трассе.

We can't wait to be back racing under the Jeddah nights 🌃 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/XdZ8b4VgJ0 — Formula 1 (@F1) April 16, 2025

Фавориты и интриги Гран-при Бахрейна

Конечно главными фаворитами этапа были, есть и будут оба болида Макларен, после уверенной победы Оскара Пиастри в Бахрейне кажется, что "папая" недосягаема, если ее пилоты не будут ошибаться.

Хотя даже Ландо Норрис квалифицировавшись шестым был близок к тому, чтобы отобрать у Джорджа Расселла второе место, однако пилот Мерседес классно отзащищался на последнем круге и избежал штрафа от стюардов.

Макс Ферстаппен и Джордж Рассел Getty Images

Именно британский пилот "серебряных стрел" является еще одной загадкой Гран-при Саудовской Аравии. Сумеет ли Расселл удержаться рядом с Макларенами, или все же будет бороться с Феррари за место на подиуме. Стабильность британца поражает и он выглядит темной лошадкой в нынешнем чемпионате, особенно, когда два пилота Макларен борются за чемпионство, вспомните 2008 год.

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Также интересно развивается борьба за звание лучшего середняка сезона. В определенный момент показалось, что команда Рэйсинг Буллз выглядит сильнее Ред Булл и вообще может бороться за высокие места в первой десятке, как неожиданно темп нашли в Хаас. Не будем забывать и подвиг Пьера Гасли, который завез Альпин в первые очки в Бахрейне, а еще есть амбициозные Уильямс с двумя опытными пилотами и лишь Кик Заубер и Астон Мартин не особо претендуют на очковую зону в последних гонках.

А вот Ред Булл, несмотря на то, что превзошел младшую команду все же имеет немало проблем. В СМИ уже распространяют информацию, что австрийцы пошли на компромисс и решили вложить усилия в болид в этом году, а не надеяться, что потраченные ресурсы в машину 2026 года принесет легкое чемпионство. Изменение стратегии состоялась не просто так, оба пилота Ред Булл не то, что не борются за подиум, даже третьей быстрой машиной "быки" пока не являются, а значит нужны обновления.

Шины, стратегии и погода в Бахрейне

Pirelli решили удивить и впервые в этом сезоне изменили конфигурацию резины, по сравнению с предыдущим годом. Если первых четырех гонках мы видели прошлогодние конфигурации резины, то на Гран-при Саудовской Аравии итальянцы решили привезти более мягкие шины: C3 – Hard, C4 – Medium и C5 – Soft.

Это было сделано для улучшения борьбы путем разнообразия стратегий, ведь на жесткой конфигурации резины было бы не исключено проведение одного пит-стопа для всех, как было в 2024-м.

Пирелли

А мы заметим, что погода в Джидде обещает быть жаркой, как всегда. В воскресенье прогнозируется максимум 34°C, в ночное время температура опустится не ниже 30°C.

Букмекеры верят в Макларен

Здесь придется повторяться из недели в неделю. Эксперты прогнозируют победу Макларен. Ландо Норрис и Оскар Пиастри имеют одинаковые шансы на победу в Джидде – на их триумф принимаются ставки с коэффициентом 2,25, хотя ранее британец всегда был фаворитом в этом противостоянии.

Также эксперты считают, что победа Джорджа Расселла ближе чем была до этого, хотя британец все еще уступает Максу Ферстаппену. На победу нидерландца можно поставить с кэфом 8,50, а британца – 9,50.

Далее идут пилоты Феррари, где фаворитом традиционно является Шарль Леклер – 13,00, а вот в победу Льюиса Гамильтона верят мало, ведь ставки принимается с коэффициентом 29,00.

Прогноз Чемпиона

Этап в Саудовской Аравии может принести неожиданность, быстрая уличная трасса, жаркая погода и немало борьбы на трассе.

Попробуем ткнуть пальцем в небо и поставить на то, что Джордж Расселл снова ничего не сделает на треке, однако выиграет первую гонку этого сезона.

Где смотреть

Прямую трансляцию квалификации и непосредственно гонки Гран-при Саудовской Аравии в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.

Пятница, 18 апреля

16:30 – 17:30. Первая практика

20:00 – 21:00. Вторая практика

Суббота, 19 апреля

16:30 – 17:30. Третья практика

20:00 – 21:00. Квалификация

Воскресенье, 20 апреля

20:00. Гонка