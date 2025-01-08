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Формула-1 подписала многолетнее продление на проведение Гран-при Бельгии

Олексій Погорелов — 8 января 2025, 12:22
Формула-1 подписала многолетнее продление на проведение Гран-при Бельгии
Гран-прі Бельгії
Формула-1

Формула-1 и организаторы Гран-при Бельгии договорились о многолетнем продлении соглашения на проведение гонки.

Об этом событии "королева автоспорта" сообщила на своем сайте.

Легендарный заезд в Спа-Франкоршам будет иметь место в календаре серии до 2031 года включительно. В 2028 и 2030 годах гонка не состоится, так как Бельгия уступит свое место другому, еще неизвестному этапу.

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Продление сотрудничества стало результатом значительных инвестиций в автодром за последние годы. Были добавлены две новые трибуны, что увеличило вместимость на 10 000 мест. Также были улучшены развлечения за пределами трассы и обслуживание болельщиков.

Валлонская трасса славится как среди болельщиков, так и среди гонщиков сочетанием длинных прямых и сложных быстрых поворотов. Один из самых известных участков гоночной трассы в мире – связка О-Руж и Радийон и следующая прямая Кэммел.

В этом году уик-энд в Бельгии состоится 25-27 июля. Следует отметить, что в Спа вернется спринтерская гонка.

Ранее стало известно, что Феррари собирается сделать более яркую ливрею для болида 2025 года.

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