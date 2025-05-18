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Ферстаппен одолел Макларен и прорыв Феррари на Гран-при Эмилии-Романьи

Станіслав Лисак — 18 мая 2025, 17:38
Ферстаппен одолел Макларен и прорыв Феррари на Гран-при Эмилии-Романьи
Getty Images

Сегодня, 18 мая, завершилась седьмая гонка сезона Формулы-1. На Автодроме Энцо и Дино Феррари гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Эмилии-Романьи.

Вторым финишировал пилот Макларен Ландо Норрис, который на последних кругах заезда опередил своего напарника Оскара Пиастри.

Ферстаппен уже на старте благодаря великолепному обгону вышел в лидеры гонки и начал отрываться от соперников.

Позади в борьбе за первую десятку Пьер Гасли выехал на гравий и пропустил вперед Шарля Леклера.

С ног на голову гонка перевернулась на 29 круге, когда из-за схода Эстебана Окона директор ввел режим виртуального сейфти кара, что позволило многим пилотам сделать "бесплатный" пит-стоп и сэкономить время на замену резины.

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Несколько разменов позициями и разведение стратегий стали бесполезными, потому что уже через 17 кругов на траве остановился Андреа Кими Антонелли, единственный местный пилот – представитель Италии.

Это еще больше изменило расклад сил в пелотоне, ведь некоторые пилоты решили остаться на старой резине, а некоторые переобулись.

Это позволило Ландо Норрису обойти на последних кругах своего напарника Оскара Пиастри, что важно в контексте борьбы за чемпионство.

Впоследствии произошел очень спорный эпизод, где Александр Албон выехал в гравий в борьбе с Шарлем Леклером, чем воспользовался Льюис Хэмилтон, выйдя на 5 позицию.

Через круг британец прошел своего партнера по Феррари, а Леклеру сказали пропустить гонщика Уильямс, чтобы не получить штраф.

Несмотря на это Феррари сумели занять 4 и 6 места по итогам гонки, стартовав на 11 и 12 позициях соответственно.

Итоговая классификация

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 63 круга;
  2. Ландо Норрис (Макларен) +6,109;
  3. Оскар Пиастри (Макларен) +12,956;
  4. Льюис Хэмилтон (Феррари) +14,356;
  5. Алекс Албон (Уильямс) +17,945;
  6. Шарль Леклер (Феррари) +20,774;
  7. Джордж Расселл (Мерседес) +22,034;
  8. Карлос Сайнс (Уильямс) +22,898;
  9. Исак Хаджар (Рейсин Буллз) +23,586;
  10. Юки Цунода (Ред Булл) +26,446;
  11. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +27,250;
  12. Нико Хюлькенберг (Заубер) +30,296;
  13. Пьер Гасли (Альпин) +31,424;
  14. Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) +32,511;
  15. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +32,993;
  16. Франко Колапинто (Альпин) +33,411;
  17. Оливер Берман (Гаас) +33,808;
  18. Габриэл Бортолето (Заубер) +38,572;

Сошли: Андреа Кими Антонелли (Мерседес), Эстебан Окон (Гаас).

Общий зачет пилотов

  1. Оскар Пиастри (Макларен) – 146 очков;
  2. Ландо Норрис (Макларен) – 133;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 124;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 99;
  5. Шарль Леклер (Феррари) – 61;
  6. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 53;
  7. Кими Андреа Антонелли (Мерседес) – 48;
  8. Александр Албон (Уильямс) – 40;
  9. Эстебан Окон (Гаас) – 14;
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14;
  11. Карлос Сайнс (Уильямс) – 11;
  12. Юки Цунода (Ред Булл) – 10;
  13. Пьер Гасли (Альпин) – 7;
  14. Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) – 7;
  15. Нико Гюлькенберг (Кик Заубер) – 6;
  16. Оливер Берман (Гаас) – 6;
  17. Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз) – 0;
  18. Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 0;
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 0;
  20. Джек Дуэн (Альпин) – 0;
  21. Франк Колапинто – 0.

Кубок конструкторов

  1. Макларен – 279 очков;
  2. Мерседес – 147;
  3. Ред Булл – 131;
  4. Феррари – 114;
  5. Уильямс – 51;
  6. Гаас – 20;
  7. Астон Мартин – 14;
  8. Рэйсинг Буллз – 10;
  9. Альпин – 7;
  10. Кик Заубер – 6.

Уже через неделю состоится восьмой этап сезона Формулы-1 2025 года – на улицах Монте-Карло состоится Гран-при Монако.

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