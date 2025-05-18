Ферстаппен одолел Макларен и прорыв Феррари на Гран-при Эмилии-Романьи

Сегодня, 18 мая, завершилась седьмая гонка сезона Формулы-1. На Автодроме Энцо и Дино Феррари гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Эмилии-Романьи.

Вторым финишировал пилот Макларен Ландо Норрис, который на последних кругах заезда опередил своего напарника Оскара Пиастри.

Ферстаппен уже на старте благодаря великолепному обгону вышел в лидеры гонки и начал отрываться от соперников.

WATCH THE RACE START 👀



Absolute class from Max Verstappen 💪#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rld4niA0lm — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

That Max Verstappen move from onboard 😮‍💨



The reigning champ gets a DREAM start at Imola!#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/zvIUuqXXxA — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Позади в борьбе за первую десятку Пьер Гасли выехал на гравий и пропустил вперед Шарля Леклера.

LAP 3/63



Gasly into the gravel as he scraps with Leclerc



The Alpine driver drops to P14#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/lqNYbWobYU — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

С ног на голову гонка перевернулась на 29 круге, когда из-за схода Эстебана Окона директор ввел режим виртуального сейфти кара, что позволило многим пилотам сделать "бесплатный" пит-стоп и сэкономить время на замену резины.

LAP 29/63



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠



Ocon has pulled up just past Acque Minerali#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/MVSqpwyqKG — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Несколько разменов позициями и разведение стратегий стали бесполезными, потому что уже через 17 кругов на траве остановился Андреа Кими Антонелли, единственный местный пилот – представитель Италии.

Это еще больше изменило расклад сил в пелотоне, ведь некоторые пилоты решили остаться на старой резине, а некоторые переобулись.

Это позволило Ландо Норрису обойти на последних кругах своего напарника Оскара Пиастри, что важно в контексте борьбы за чемпионство.

LAP 57/63



Behind Verstappen the two McLaren's at battling for P2



Can Piastri keep Norris behind? #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/qnxGQAk7wr — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Впоследствии произошел очень спорный эпизод, где Александр Албон выехал в гравий в борьбе с Шарлем Леклером, чем воспользовался Льюис Хэмилтон, выйдя на 5 позицию.

Через круг британец прошел своего партнера по Феррари, а Леклеру сказали пропустить гонщика Уильямс, чтобы не получить штраф.

Несмотря на это Феррари сумели занять 4 и 6 места по итогам гонки, стартовав на 11 и 12 позициях соответственно.

Albon chasing down Leclerc for fourth...



It nearly ends in tears as he slips back to sixth behind Hamilton!#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/fHwNj0Ez2z — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Итоговая классификация

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 63 круга; Ландо Норрис (Макларен) +6,109; Оскар Пиастри (Макларен) +12,956; Льюис Хэмилтон (Феррари) +14,356; Алекс Албон (Уильямс) +17,945; Шарль Леклер (Феррари) +20,774; Джордж Расселл (Мерседес) +22,034; Карлос Сайнс (Уильямс) +22,898; Исак Хаджар (Рейсин Буллз) +23,586; Юки Цунода (Ред Булл) +26,446; Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +27,250; Нико Хюлькенберг (Заубер) +30,296; Пьер Гасли (Альпин) +31,424; Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) +32,511; Лэнс Стролл (Астон Мартин) +32,993; Франко Колапинто (Альпин) +33,411; Оливер Берман (Гаас) +33,808; Габриэл Бортолето (Заубер) +38,572;

Сошли: Андреа Кими Антонелли (Мерседес), Эстебан Окон (Гаас).

Оскар Пиастри (Макларен) – 146 очков; Ландо Норрис (Макларен) – 133; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 124; Джордж Расселл (Мерседес) – 99; Шарль Леклер (Феррари) – 61; Льюис Хэмилтон (Феррари) – 53; Кими Андреа Антонелли (Мерседес) – 48; Александр Албон (Уильямс) – 40; Эстебан Окон (Гаас) – 14; Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14; Карлос Сайнс (Уильямс) – 11; Юки Цунода (Ред Булл) – 10; Пьер Гасли (Альпин) – 7; Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) – 7; Нико Гюлькенберг (Кик Заубер) – 6; Оливер Берман (Гаас) – 6; Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз) – 0; Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 0; Джек Дуэн (Альпин) – 0; Франк Колапинто – 0.

Макларен – 279 очков; Мерседес – 147; Ред Булл – 131; Феррари – 114; Уильямс – 51; Гаас – 20; Астон Мартин – 14; Рэйсинг Буллз – 10; Альпин – 7; Кик Заубер – 6.

Уже через неделю состоится восьмой этап сезона Формулы-1 2025 года – на улицах Монте-Карло состоится Гран-при Монако.