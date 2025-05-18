Ферстаппен одолел Макларен и прорыв Феррари на Гран-при Эмилии-Романьи
Сегодня, 18 мая, завершилась седьмая гонка сезона Формулы-1. На Автодроме Энцо и Дино Феррари гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Эмилии-Романьи.
Вторым финишировал пилот Макларен Ландо Норрис, который на последних кругах заезда опередил своего напарника Оскара Пиастри.
Ферстаппен уже на старте благодаря великолепному обгону вышел в лидеры гонки и начал отрываться от соперников.
Позади в борьбе за первую десятку Пьер Гасли выехал на гравий и пропустил вперед Шарля Леклера.
С ног на голову гонка перевернулась на 29 круге, когда из-за схода Эстебана Окона директор ввел режим виртуального сейфти кара, что позволило многим пилотам сделать "бесплатный" пит-стоп и сэкономить время на замену резины.
Несколько разменов позициями и разведение стратегий стали бесполезными, потому что уже через 17 кругов на траве остановился Андреа Кими Антонелли, единственный местный пилот – представитель Италии.
Это еще больше изменило расклад сил в пелотоне, ведь некоторые пилоты решили остаться на старой резине, а некоторые переобулись.
Это позволило Ландо Норрису обойти на последних кругах своего напарника Оскара Пиастри, что важно в контексте борьбы за чемпионство.
Впоследствии произошел очень спорный эпизод, где Александр Албон выехал в гравий в борьбе с Шарлем Леклером, чем воспользовался Льюис Хэмилтон, выйдя на 5 позицию.
Через круг британец прошел своего партнера по Феррари, а Леклеру сказали пропустить гонщика Уильямс, чтобы не получить штраф.
Несмотря на это Феррари сумели занять 4 и 6 места по итогам гонки, стартовав на 11 и 12 позициях соответственно.
Итоговая классификация
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 63 круга;
- Ландо Норрис (Макларен) +6,109;
- Оскар Пиастри (Макларен) +12,956;
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +14,356;
- Алекс Албон (Уильямс) +17,945;
- Шарль Леклер (Феррари) +20,774;
- Джордж Расселл (Мерседес) +22,034;
- Карлос Сайнс (Уильямс) +22,898;
- Исак Хаджар (Рейсин Буллз) +23,586;
- Юки Цунода (Ред Булл) +26,446;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +27,250;
- Нико Хюлькенберг (Заубер) +30,296;
- Пьер Гасли (Альпин) +31,424;
- Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) +32,511;
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +32,993;
- Франко Колапинто (Альпин) +33,411;
- Оливер Берман (Гаас) +33,808;
- Габриэл Бортолето (Заубер) +38,572;
Сошли: Андреа Кими Антонелли (Мерседес), Эстебан Окон (Гаас).
Общий зачет пилотов
- Оскар Пиастри (Макларен) – 146 очков;
- Ландо Норрис (Макларен) – 133;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 124;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 99;
- Шарль Леклер (Феррари) – 61;
- Льюис Хэмилтон (Феррари) – 53;
- Кими Андреа Антонелли (Мерседес) – 48;
- Александр Албон (Уильямс) – 40;
- Эстебан Окон (Гаас) – 14;
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14;
- Карлос Сайнс (Уильямс) – 11;
- Юки Цунода (Ред Булл) – 10;
- Пьер Гасли (Альпин) – 7;
- Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) – 7;
- Нико Гюлькенберг (Кик Заубер) – 6;
- Оливер Берман (Гаас) – 6;
- Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз) – 0;
- Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 0;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 0;
- Джек Дуэн (Альпин) – 0;
- Франк Колапинто – 0.
Кубок конструкторов
- Макларен – 279 очков;
- Мерседес – 147;
- Ред Булл – 131;
- Феррари – 114;
- Уильямс – 51;
- Гаас – 20;
- Астон Мартин – 14;
- Рэйсинг Буллз – 10;
- Альпин – 7;
- Кик Заубер – 6.
Уже через неделю состоится восьмой этап сезона Формулы-1 2025 года – на улицах Монте-Карло состоится Гран-при Монако.