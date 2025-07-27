Все решилось на первом боевом круге: Пиастри выиграл дождливый Гран-при Бельгии
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Сегодня, 27 июля, завершилась 13 гонка сезона Формулы-1. На легендарном автодроме Спа-Франкоршам пилот Макларен Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бельгии.
Вторым в заезде, который был отложен из-за обильного дождя, стал напарник австралийца Ландо Норрис. Тройку замкнул гонщик Феррари Шарль Леклер.
Судьбу победы на Гран-при определил первый боевой круг, где Пиастри сумел близко подъехать к Норрису на прямой и обойти его.
В дальнейшем команда вовремя сменила дождевую резину на болиде Оскара, на которой он доехал до финиша на первом месте.
Итоговая классификация:
- Ландо Норрис (Макларен) – 44 круга;
- Оскар Пиастри (Макларен) +3,415;
- Шарль Леклер (Феррари) +20,185;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,731;
- Джордж Расселл (Мерседес) +34,863;
- Алекс Албон (Уильямс) +39,926;
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +40,679;
- Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) +52,033;
- Габриэль Бортолето (Заубер) +56,434;
- Пьер Гасли (Альпин) +1:12,714;
- Оливер Берман (Хаас) +1:13,145;
- Нико Хюлькенберг (Заубер) +1:13,628;
- Юки Цунода (Ред Булл) +1:15,395;
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:19,831;
- Эстебан Окон (Хаас) +1:26,063;
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1:26,721;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:27,924;
- Карлос Сайнс (Уильямс) +1:32,094;
- Франко Колапинто (Альпин) +1:35,250;
- Исак Хаджар (Рейсин Буллз) +1 круг.
Общий зачет пилотов
- Оскар Пиастри (Макларен) – 266;
- Ландо Норрис (Макларен) – 250;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 185;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 157;
- Шарль Леклер (Феррари) – 139;
- Льюис Хэмилтон (Феррари) – 109;
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63;
- Алекс Албон (Уильямс) – 54;
- Нико Хюлькенберг (Заубер) – 37;
- Эстебан Окон (Хаас) – 27;
- Исак Хаджар (Рейсин Буллз) – 22;
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 20;
- Пьер Гасли (Альпин) – 20;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 16;
- Карлос Сайнс (Уильямс) – 16;
- Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) – 16;
- Юки Цунода (Ред Булл) – 10;
- Оливер Берман (Хаас) – 8;
- Габриэль Бортолето (Заубер) – 6;
- Франко Колапинто (Альпин) – 0;
- Джек Дуэн (Альпин) – 0.
Кубок конструкторов
- Макларен – 516 очков;
- Феррари – 248
- Мерседес – 220;
- Ред Булл – 192;
- Уильямс – 70;
- Заубер – 43;
- Рейсин Буллз – 41;
- Астон Мартин – 36;
- Хаас – 35;
- Альпин – 20.
Уже через неделю, 3 августа состоится 14 этап сезона – трасса Хунгароринг, что вблизи Будапешта, будет принимать Гран-при Венгрии накануне летнего перерыва.