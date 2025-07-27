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Все решилось на первом боевом круге: Пиастри выиграл дождливый Гран-при Бельгии

Станіслав Лисак — 27 июля 2025, 18:56
Все решилось на первом боевом круге: Пиастри выиграл дождливый Гран-при Бельгии
Getty Images

Сегодня, 27 июля, завершилась 13 гонка сезона Формулы-1. На легендарном автодроме Спа-Франкоршам пилот Макларен Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бельгии.

Вторым в заезде, который был отложен из-за обильного дождя, стал напарник австралийца Ландо Норрис. Тройку замкнул гонщик Феррари Шарль Леклер.

Судьбу победы на Гран-при определил первый боевой круг, где Пиастри сумел близко подъехать к Норрису на прямой и обойти его.

В дальнейшем команда вовремя сменила дождевую резину на болиде Оскара, на которой он доехал до финиша на первом месте.

Итоговая классификация:

  1. Ландо Норрис (Макларен) – 44 круга;
  2. Оскар Пиастри (Макларен) +3,415;
  3. Шарль Леклер (Феррари) +20,185;
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,731;
  5. Джордж Расселл (Мерседес) +34,863;
  6. Алекс Албон (Уильямс) +39,926;
  7. Льюис Хэмилтон (Феррари) +40,679;
  8. Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) +52,033;
  9. Габриэль Бортолето (Заубер) +56,434;
  10. Пьер Гасли (Альпин) +1:12,714;
  11. Оливер Берман (Хаас) +1:13,145;
  12. Нико Хюлькенберг (Заубер) +1:13,628;
  13. Юки Цунода (Ред Булл) +1:15,395;
  14. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:19,831;
  15. Эстебан Окон (Хаас) +1:26,063;
  16. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1:26,721;
  17. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:27,924;
  18. Карлос Сайнс (Уильямс) +1:32,094;
  19. Франко Колапинто (Альпин) +1:35,250;
  20. Исак Хаджар (Рейсин Буллз) +1 круг.

Общий зачет пилотов

  1. Оскар Пиастри (Макларен) – 266;
  2. Ландо Норрис (Макларен) – 250;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 185;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 157;
  5. Шарль Леклер (Феррари) – 139;
  6. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 109;
  7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63;
  8. Алекс Албон (Уильямс) – 54;
  9. Нико Хюлькенберг (Заубер) – 37;
  10. Эстебан Окон (Хаас) – 27;
  11. Исак Хаджар (Рейсин Буллз) – 22;
  12. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 20;
  13. Пьер Гасли (Альпин) – 20;
  14. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 16;
  15. Карлос Сайнс (Уильямс) – 16;
  16. Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) – 16;
  17. Юки Цунода (Ред Булл) – 10;
  18. Оливер Берман (Хаас) – 8;
  19. Габриэль Бортолето (Заубер) – 6;
  20. Франко Колапинто (Альпин) – 0;
  21. Джек Дуэн (Альпин) – 0.

Кубок конструкторов

  1. Макларен – 516 очков;
  2. Феррари – 248
  3. Мерседес – 220;
  4. Ред Булл – 192;
  5. Уильямс – 70;
  6. Заубер – 43;
  7. Рейсин Буллз – 41;
  8. Астон Мартин – 36;
  9. Хаас – 35;
  10. Альпин – 20.

Уже через неделю, 3 августа состоится 14 этап сезона – трасса Хунгароринг, что вблизи Будапешта, будет принимать Гран-при Венгрии накануне летнего перерыва.

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