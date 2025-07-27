Все решилось на первом боевом круге: Пиастри выиграл дождливый Гран-при Бельгии

Сегодня, 27 июля, завершилась 13 гонка сезона Формулы-1. На легендарном автодроме Спа-Франкоршам пилот Макларен Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бельгии.

Вторым в заезде, который был отложен из-за обильного дождя, стал напарник австралийца Ландо Норрис. Тройку замкнул гонщик Феррари Шарль Леклер.

Судьбу победы на Гран-при определил первый боевой круг, где Пиастри сумел близко подъехать к Норрису на прямой и обойти его.

В дальнейшем команда вовремя сменила дождевую резину на болиде Оскара, на которой он доехал до финиша на первом месте.

Oscar Piastri wastes no time in seizing control of this race 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DaRxFSDtCt — Formula 1 (@F1) July 27, 2025

Итоговая классификация:

Ландо Норрис (Макларен) – 44 круга; Оскар Пиастри (Макларен) +3,415; Шарль Леклер (Феррари) +20,185; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,731; Джордж Расселл (Мерседес) +34,863; Алекс Албон (Уильямс) +39,926; Льюис Хэмилтон (Феррари) +40,679; Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) +52,033; Габриэль Бортолето (Заубер) +56,434; Пьер Гасли (Альпин) +1:12,714; Оливер Берман (Хаас) +1:13,145; Нико Хюлькенберг (Заубер) +1:13,628; Юки Цунода (Ред Булл) +1:15,395; Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:19,831; Эстебан Окон (Хаас) +1:26,063; Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +1:26,721; Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:27,924; Карлос Сайнс (Уильямс) +1:32,094; Франко Колапинто (Альпин) +1:35,250; Исак Хаджар (Рейсин Буллз) +1 круг.

Оскар Пиастри (Макларен) – 266; Ландо Норрис (Макларен) – 250; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 185; Джордж Расселл (Мерседес) – 157; Шарль Леклер (Феррари) – 139; Льюис Хэмилтон (Феррари) – 109; Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63; Алекс Албон (Уильямс) – 54; Нико Хюлькенберг (Заубер) – 37; Эстебан Окон (Хаас) – 27; Исак Хаджар (Рейсин Буллз) – 22; Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 20; Пьер Гасли (Альпин) – 20; Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 16; Карлос Сайнс (Уильямс) – 16; Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) – 16; Юки Цунода (Ред Булл) – 10; Оливер Берман (Хаас) – 8; Габриэль Бортолето (Заубер) – 6; Франко Колапинто (Альпин) – 0; Джек Дуэн (Альпин) – 0.

Макларен – 516 очков; Феррари – 248 Мерседес – 220; Ред Булл – 192; Уильямс – 70; Заубер – 43; Рейсин Буллз – 41; Астон Мартин – 36; Хаас – 35; Альпин – 20.

Уже через неделю, 3 августа состоится 14 этап сезона – трасса Хунгароринг, что вблизи Будапешта, будет принимать Гран-при Венгрии накануне летнего перерыва.