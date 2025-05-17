Пилот Ред Булл разбил болид во время квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи
Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи была временно остановлена из-за аварии пилота Ред Булл Юки Цуноды.
Японский гонщик допустил ошибку в скоростном шестом повороте и вылетел в стену. Болид перевернулся и получил серьезные повреждения. В то же время пилот не пострадал.
Цунода не успел показать быстрый круг, поэтому по итогам квалификации останется последним.
Отметим, что из-за аварии квалификацию остановили более чем на 10 минут.
Гонка состоится в воскресенье, 18 мая. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, именно на этой трассе произошел "черный уик-энд" в 1994 году. Тогда во время квалификации австриец Роланд Ратценбергер столкнулся со стеной в повороте "Вильнев" из-за поломки переднего антикрыла и погиб на месте.
На следующий день легендарный Айртон Сенна потерял управление в повороте "Тамбурелло". Сам по себе удар о стену не нанес сильных повреждений, но оторвавшаяся в результате происшествия часть подвески пробила шлем "человека дождя" и нанесла смертельную травму.
Накануне этапа в Имоле стало известно, что Макс Ферстаппен сел за руль автомобиля Ferrari GT3 на Нюрбургринге в рамках официального теста.