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Пилот Ред Булл разбил болид во время квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи

Олександр Булава — 17 мая 2025, 17:34
Пилот Ред Булл разбил болид во время квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи
Юкі Цунода
x.com/F1

Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи была временно остановлена из-за аварии пилота Ред Булл Юки Цуноды.

Японский гонщик допустил ошибку в скоростном шестом повороте и вылетел в стену. Болид перевернулся и получил серьезные повреждения. В то же время пилот не пострадал.

Цунода не успел показать быстрый круг, поэтому по итогам квалификации останется последним.

Отметим, что из-за аварии квалификацию остановили более чем на 10 минут.

Гонка состоится в воскресенье, 18 мая. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, именно на этой трассе произошел "черный уик-энд" в 1994 году. Тогда во время квалификации австриец Роланд Ратценбергер столкнулся со стеной в повороте "Вильнев" из-за поломки переднего антикрыла и погиб на месте.

На следующий день легендарный Айртон Сенна потерял управление в повороте "Тамбурелло". Сам по себе удар о стену не нанес сильных повреждений, но оторвавшаяся в результате происшествия часть подвески пробила шлем "человека дождя" и нанесла смертельную травму.

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