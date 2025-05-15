Изменения в пелотоне, возвращение Формулы-1 в Европу: превью Гран-при Эмилии-Романьи

Еще одна неделя перерыва от Формулы-1 завершается и Италия готова принять очередной, седьмой этап, "королевы автоспорта".

С 16 по 18 мая в городе Имоле на Автодроме Энцо и Дино Феррари состоится Гран-при Эмилии-Романьи. Чемпион решил разобраться с главными интригами и интересностями накануне этапа, который находится в 80 километрах от завода Феррари в Маранелло.

Историческая справка

Имола принимала гонки Формулы-1 еще во времена Сенны и Шумахера, однако новые фанаты Ф-1 могут и не знать, что тогда этап назывался Гран-при Сан-Марино.

Такая ситуация сложилась из-за того, что Гран-при Италии обычно проводится в "храме скорости" на автодроме Монца, поэтому было принято решение называть этап в Имоле по имени близлежащей страны.

В 1987 г. во время практики произошел несчастный случай с 2-кратным победителем этапа Нельсоном Пике, который из-за травмы пропустил гонку. Во время Гран-при Сан-Марино 1989 года Герхард Бергер разбил свою Феррари в "Тамбурелло" из-за отказа переднего антикрыла. Машина загорелась после тяжелого столкновения. Лишь благодаря быстрой работе пожарных и медиков, Бергер избежал серьезных травм.

Самым трагическим инцидентом не только в Имоле, но и пожалуй во всей Формуле-1 стало Гран-при Сан-Марино в 1994 году.

Именно во время того этапа произошел тот самый "черный уик-энд": во время пятничной практики Рубенс Баррикелло врезался в бордюр, машина ударилась о верх заграждения из покрышек и перевернулась, бразилец от удара потерял сознание. Пилот не был серьезно травмирован.

Затем во время квалификации австриец Роланд Ратценбергер столкнулся со стеной в повороте "Вильнев" из-за поломки переднего антикрыла и погиб на месте.

На следующий день легендарный Айртон Сенна потерял управление в повороте "Тамбурелло". Сам по себе удар о стену не нанес сильных повреждений, но оторвавшаяся в результате происшествия часть подвески пробила шлем "человека дождя" и нанесла смертельную травму.

После всех этих трагических событий этап в Имоле проводился еще 12 лет. Последний Гран-при Сан-Марино состоялся еще в 2006 году, а вернули гонку в регионе Эмилии-Романьи только в 2020 из-за пандемии COVID-19.

Этап должен был стать "разовым" из-за проблем других организаторов, однако с тех пор состоялось сразу 4 гонки (в 2023 году этап отменили из-за наводнения в регионе).

Рекорды этапа в Имоле

Очевидно, что перечислять 4 победителей Гран-при Эмилии-Романьи было бы слишком не интересно, ведь все помнят, кто доминировал в последние 5 лет в Формуле-1, поэтому мы расскажем о самых успешных гонщиках и конструкторах на Автодроме Энцо и Дино Феррари.

Безоговорочным номером один является Михаэль Шумахер, который сразу 7 раз становился победителем этапа и все 7 раз в рамках Гран-при Сан-Марино. Последнюю гонку до возвращения в 2020-м выиграл именно "Красный барон".

The Tifosi always descends on Imola in support of Ferrari 🙌🇮🇹#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/x1r1aO1MUn — Formula 1 (@F1) May 14, 2025

Именно его победы позволяют Феррари удерживать равенство с Уильямс в количестве побед среди команд – по 8. Шесть раз этап в Имоле выигрывали пилоты Макларен.

Если говорить о современной истории, то здесь самым успешным является конечно Макс Ферстаппен, который с 2021 по 2024 выиграл все Гран-при Эмилии-Романьи.

Ковидный этап в 2020-м остался за Льюисом Гамильтоном, который тогда выступал на своем черном Мерседесе.

Конфигурация трека

Автодором Энцио и Дино Феррари один из немногих в календаре, в котором гонщики едут против часовой стрелки.

После тестирования своего AlphaTauri AT01 на трассе перед сезоном 2020 года Пьер Гасли назвал этот опыт одним из лучших, который он когда-либо имел за рулем болида Формулы-1.

В общем трасса имела 6 конфигураций в своей истории. Первая была представлена еще в 1953 году и была актуальна до 1972-го, после чего организаторы добавили несколько шикан, чтобы замедлить заезд.

Затем изменения произошли в 1973, 1980, 1995, 2008 годах, а также была представлена отдельная конфигурация для мотогонок.

Сейчас Этап в Имоле имеет 19 поворотов и одну зону DRS на старт-финишной прямой. 63 круга гонки по 4,909 км каждый формируют общую протяженность заезда в 309,049 км.

Фавориты и интриги Гран-при Эмилии-Романьи

Говорить об очередном успехе Макларен и борьбе между спокойным и стабильным Оскаром Пиастри и резким и экспрессивным Ландо Норрисом нам уже надоело, а перерыв дал и так немало вопросов к грядущему этапу.

Альпин все же провели замену, о которой сообщали СМИ еще ДО начала сезона. Джек Дуэн все же не сумел выпрыгнуть выше головы, показать результат лучше Пьера Гасли и покинул команду.

На его место пришел аргентинец (с возможно украинскими корнями) Франко Колапинто. На самом деле аргентинский гонщик (и спонсоры, которые приходят с ним) был лакомым кусочком на рынке пилотов в межсезонье.

И вот Колапинто будет иметь шанс проявить себя в новой команде, с новым партнером и что самое интересное под руководством нового руководителя команды Флавио Бриаторе. Это и является главной интригой этапа и ближайших гонок – сможет ли аргентинец справиться с давлением или возможно проявить себя лучше, чем Гасли.

Думаем, что гонка в Имоле может не раскрыть всех карт, однако до завершения первой половины сезона летом будет понятно насколько быстр Франко Колапинто и какие результаты будет показывать Альпин под руководством Бриаторе.

Также интересные новости распространяются относительно будущего Ред Булл. Австрийская команда, которая была одной из самых успешных за последние 15 лет может потерять руководителя Кристиана Хорнера и свой самый ценный актив – Макса Ферстаппена.

Нидерландец перед этапом заявил, что 3-4 места – не то, ради чего он выступает в Формуле-1. Был ли это намек на желание покинуть команду или возможно Ферстаппен также жаждет изменений в руководстве?

Сейчас вопросов много, тем более неизвестно, кто лучше адаптируется к изменениям в регламенте в 2026 году. Возможно Эдриан Ньюи создаст очередной шедевр, теперь уже в Астон Мартин, и мы увидим Ферстаппена в одной команде со Строллом? Было бы интересно...

Шины, стратегии и погода в Имоле

Pirelli уже третий этап подряд пытается смягчать резину и вот на Гран-при Эмилии-Романьи нас ожидает самый мягкий из всех возможных конфигураций выбор шин – C4, C5, C6.

"Жесткие резиновые смеси работали лучше, обеспечивая очень стабильные характеристики, с ограниченной деградацией, несмотря на температуру трассы более 50°C. Те, кто стартовал на мягкой резине в 2024-м, вынуждены были сделать две остановки. Будет интересно посмотреть, будет ли иметь эффект переход на более мягкие резиновые смеси по сравнению с прошлым годом.

Здесь только одна зона DRS с ограниченными возможностями для обгонов в других местах, к тому же пит-лейн является самым длинным в календаре по времени. Все эти факторы в совокупности делают "одну остановку" обязательной традицией на этой трассе", – говорится в сообщении от Pirelli.

Пирелли

Погода в Имоле обещает быть стабильной. Если сегодня в Италии идет дождь, то уже завтра будет сиять яркое солнышко.

В воскресенье трасса должна еще прогреться, учитывая, что температура поднимется с 18 до 23 градусов, так что сюрпризов от матушки природы можно не ожидать, а "шоу" должны демонстрировать 20 гонщиков на трассе.

Мнение эксперта

Накануне Гран-при Эмилии-Романьи мы пообщались с украинским гонщиком и пилотом академии Уильямс Александром Бондаревым, который выступает в итальянской Ф-4.

"Трасса в Имоле очень узкая, особенно для машин Формулы-1, поэтому, кроме первого поворота, обгонять там сложно. Есть много поворотов, где нужно брать поребрики, и Макларену это очень хорошо удается. Учитывая их темп в Майами, не думаю, что кто-то сможет их обогнать", – заявил Бондарев.

Александр Бондарев после первого этапа итальянской Ф-4 расположился на 10 месте в общем зачете чемпионата и на 4 позиции в зачете новичков.

Прогноз Чемпиона

Нет никаких предпосылок к тому, чтобы победителем этапа стал не болид Макларен. В прошлый раз мы прогнозировали, что Майами может стать переломным этапом для Ландо Норриса, но тот снова проиграл борьбу напарнику.

Итак, Оскар Пиастри будет нашим фаворитом на Гран-при Эмилии-Романьи, хотя никогда не знаешь, когда Норриса прорвет и он начнет одерживать победы.

Пятница, 16 мая

14:30 – 15:30. Первая практика

18:00 – 19:00. Вторая практика

Суббота, 17 мая

13:30 – 14:30. Третья практика

17:00 – 18:00. Квалификация

Воскресенье, 18 мая

16:00. Гонка

Где смотреть

Прямую трансляцию квалификации и непосредственно гонки Гран-при Эмилии-Романьи в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.

Накануне этапа в Имоле стало известно, что Макс Ферстаппен сел за руль автомобиля Ferrari GT3 на Нюрбургринге в рамках официального теста.