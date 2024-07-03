Магучих и Желтяков лучшие спортсмены Украины в июне

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой Украины в июне.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Ярослава с результатом 2,01 м выиграла золото чемпионата Европы по прыжкам в высоту. Для нее это вторая победа на континентальном первенстве. Впервые она выиграла Евро в 2022 году.

Лучшим юным спортсменом назвали пловца Александра Желтякова, получившего золотую награду на чемпионате Европы по плаванию на 200 метров на спине. Для него это первая награда на континентальном первенстве на взрослом уровне.

Также Александр со сборной Украины занял третье место в эстафете 4x100 м.