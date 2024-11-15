Новый рекорд и чемпионат мира: Магучих – о своих целях на сезон

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих назвала свои следующие цели, которых она будет стремиться достичь в следующем сезоне.

Об этом Магучих рассказала в Instagram.

"Следующая цель – хорошо подготовиться к чемпионату Европы и чемпионату мира в помещении. Установить новый олимпийский рекорд", – рассказала спортсменка.

Также Ярослава ответила на вопрос о количестве тренировок.

"Все зависит от периодов. Когда у меня начинается тренировочный сбор, то у меня по две тренировки 5 раз в неделю, где-то по 1,5-2 часа. Все ближе к соревнованиям – по одной тренировке 5 раз в неделю”, – отметила Магучих.

Напомним, Магучих в 2024 году стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту и установила новый мировой рекорд – 2,10 м. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (2,09 м) держалось с 1987 года. Также украинка в третий раз подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги.

В преддверии Магучих признали лучшей легкоатлеткой года в Европе.