Українська легкоатлетка Софія Яремчук пояснили прийняття італійського громадянства.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Ще до чемпіонату світу в Гдині я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити в національну команду України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір. Це був непростий крок для мене і дуже обдуманий. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама.

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Щодо того, що я є членом основного складу національної збірної України (наказ Мінмолодьспорту від 28 грудня 2020 року №2817 - прим), то це не так. Я ніколи не мала контракту з нашою національною збірною. Так, тільки після чемпіонату світу мені запропонували пів ставки в збірній України з нового 2021 року, але мені довелося відмовитися у зв’язку з уже прийнятим рішенням.

Додам, що жодної підтримки від області за всі роки моєї спортивної кар’єри у мене не було. Всі тренувальні збори за кордоном та підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону я проводила за власні кошти і завдяки допомозі мого клубу Acsi Italia Atletica і мого тренера Фабіо Мартеллі, яким я дуже вдячна.

У зв’язку з пандемією я залишилася не в найкращому становищі - тому що всі комерційні змагання були відмінені. Щодо виступів на змаганнях за Україну, поки не можу дати чіткої відповіді. Ми будемо розмовляти з юристами і World Athletics.

Надіюся бути почутою і не осудженою", - розповіла Яремчук.