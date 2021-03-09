Титулована українська легкоатлетка змінила громадянство

Софія Яремчук буде виступати за збірну Італії

Джерело - Чемпіон.

Легкоатлетка Софія Яремчук вирішила прийняти громадянство Італії.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Про зміну громадянства Софією Яремчук стало відомо після змагань у Римі 6 березня. Яремчук здобула перемогу у забігу на 10 кілометрів на міжнародному легкоатлетичному забігу Roma Riparte-Riparti Roma. Вона показала час 32:52.

При цьому італійські ЗМІ після перемоги сповістили, що Яремчук прийняла італійське громадянство. Згодом спортсменка підтвердила цю інформацію.