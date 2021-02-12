Проценко у драматичній боротьбі виграв чемпіонат України

Стрибун випередив супернику за кількістю спроб

Джерело - Чемпіон.

Стрибун у висоту Андрій Проценко втретє нинішнього сезону завершив змагання з результатом 2.28 м і виграв чемпіонат України в приміщенні.

Проте ця перемога була якщо не найважчою, то точно однією з найбільш нервових.

До того, як вийти на 2.28, вихованець Геннадія Зуєва вже виконав два невдалі стрибки – на 2.20 і 2.23. Тож у нього залишалася лиш одна спроба. А тут ще й Олег Дорощук впевнено і з запасом долав висоту за висотою. Та все ж майстерність і досвід Проценка взяли гору. Він перелетів 2.28 і виграв у Олега за спробами.

Чемпіонат України. Стрибки у висоту

Чоловіки. Фінал

11 лютого

1. Андрій Проценко - 2,28 м

2. Олег Дорощук - 2,28 м

3. Дмитро Нікітін - 2,15 м

Раніше, Магучіх виграла чемпіонат України.