Магучіх виграла чемпіонат України

Джерело - suspilne.mediа.
Українська рекордсменка Ярослава Магучіх виграла фінал чемпіонату України зі стрибків у висоту серед жінок.
Золото Магучіх розіргала з Юлією Левченко. Їх протистояння розпочалося з 1.98 метри: Ярослава взяла висоту з першої спроби, а Юлія після невдалого стрибка вирішила брати 2 метри.
2.00 м стали непідйомними для Левченко. Магучіх взяла її лише з останньої спроби, маючи у активі перемогу завдяки висоті 1.98 метри.
А ось взяти висоту 2.05 метри Магучіх не змогла. Хоча на змаганнях у Словаччині їй підкорилися 2.06 м.
Чемпіонат України
Стрибки у висоту
Жінки, Фінал
11 лютого
1. Ярослава Магучіх (Дніпропетровська область) - 2.00 м;
2. Юлія Левченко (Київ) - 1.96 м;
3. Ірина Геращенко (Київ) - 1.94 м.
Нагадаємо, Магучіх з труднощами подолала кваліфікацію на чемпіонаті України.