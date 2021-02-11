Магучіх виграла чемпіонат України

На чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні у Сумах відбувся фінал жіночих стрибків у висоту.

Українська рекордсменка Ярослава Магучіх виграла фінал чемпіонату України зі стрибків у висоту серед жінок.

Золото Магучіх розіргала з Юлією Левченко. Їх протистояння розпочалося з 1.98 метри: Ярослава взяла висоту з першої спроби, а Юлія після невдалого стрибка вирішила брати 2 метри.

2.00 м стали непідйомними для Левченко. Магучіх взяла її лише з останньої спроби, маючи у активі перемогу завдяки висоті 1.98 метри.

А ось взяти висоту 2.05 метри Магучіх не змогла. Хоча на змаганнях у Словаччині їй підкорилися 2.06 м.

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Стрибки у висоту

Жінки, Фінал

11 лютого

1. Ярослава Магучіх (Дніпропетровська область) - 2.00 м; 2. Юлія Левченко (Київ) - 1.96 м; 3. Ірина Геращенко (Київ) - 1.94 м.

Нагадаємо, Магучіх з труднощами подолала кваліфікацію на чемпіонаті України.